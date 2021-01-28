Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Американские санкции, наложенные на компанию Huawei в конце весны 2019 года, дали о себе знать спустя почти полтора года. Аналитическое агентство IDC опубликовало отчёт о расстановки сил на рынке смартфонов в четвёртом квартале прошлого года и за весь 2020 год в целом.

реклама

Для начала рассмотрим ситуацию, которая сложилась в последние три месяца. Главное – это то, что компания Huawei существенно сдала, опустившись на пятую строчку. Её продажи сократились на 42,4% или 23,9 млн смартфонов. Доля рынка уменьшилась по сравнению с базисным периодом с 15,2% до 8,4%. Huawei – единственный производитель из топ-5, который за год ухудшил показатели.

анонсы и реклама RTX 2070 Super - цена супер RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Лидером в период с октября по декабрь 2020 года стала американская компания Apple, которой удалось нарастить продажи почти на четверть (22,2%). Объём вырос с 73,8 млн до 90,1 млн устройств, а доля – с 19,9% до 23,4%.

реклама

Samsung осталась на своём втором месте, которое она заняла по итогам четвёртого квартала 2019 года. При этом объём продаж вырос с 69,5 млн до 73,9 млн смартфонов, а доля на рынке составила 19,1%, т.е. на 0,3% больше, чем годом ранее.

Замкнула топ-3 китайская компания Xiaomi. В относительном выражении она провела последний квартал 2020 года лучше всех из пятёрки, увеличив продажи на 32%. В натуральном исчислении это около 10 млн единиц. Занял пекинский производитель 11,2% рынка.

реклама

Между Xiaomi и Huawei расположилась компания OPPO с долей 8,8% и продажами 33,8 млн смартфонов. Все остальные компании суммарно смогли реализовать 112,4 млн смартфонов. Они заняли 29,1 рынка. Всего в течение четвёртого квартала 2020 года было продано 385,9 млн девайсов, что на 4,3% больше, чем в базисном периоде.

# Компания Q4"20 Q4"19 Динамика Продажи Доля Продажи Доля 1 Apple 91,1 млн 23,4% 73,8 млн 19,9% 22,2% 2 Samsung 73,9 млн 19,1% 69,5 млн 18,8% 6,2% 3 Xiaomi 43,3 млн 11,2% 32,8 млн 8,9% 32,0% 4 OPPO 33,8 млн 8,8% 30,6 млн 8,3% 10,7% 5 Huawei 32,3 млн 8,4% 56,2 млн 15,2% -42,4% Остальные 112,4 млн 29,1% 107,1 млн 28,9% 5,0% Всего 385,9 млн 100% 369,9 млн 100% 4,3%

реклама





Несмотря на то, что Samsung уступила Apple, по итогам всего прошлого года она сохранила первое место. Правда, объём продаж южнокорейской компании сократился почти на 10% – с 295,8 млн до 266,7 млн. Доля рынка упала с 21,6% до 20,6%.

Теперь главным преследователем производителя из Южной Кореи является Apple, которая поменялась местами с Huawei. Компания из Купертино улучшила показатели продаж в отчётном периоде на 7,9% (со 191 млн до 206,1 млн), а её доля выросла с 13,9% до 15,9%.

Продажи Huawei по итогам года упали на 21,5%. Если в базисном периоде она смогла продать 240,6 млн смартфонов, то в отчётном объём реализации сократился до 189 млн единиц. Компания из Шэньчжэня заняла только 14,6% рынка.

В 2020 году наиболее позитивной динамикой из топ-5 может похвастаться Xiaomi, которая заняла четвёртое место. Она нарастила продажи смартфонов на 17,6%. В натуральном выражении – 22,2 млн единиц. Доля производителя из Пекина составила 11,4%.

Несмотря на то, что в четвёртом квартале в топ-5 попала OPPO, по итогам года выше оказалась компания vivo. Её показатели в сравнении с 2019 годом практически не изменились – 111,7 млн против 110,1 млн проданных смартфонов и доля 8,6% против 8,0%.

В отчётном периоде все остальные компании продали суммарно 371 млн смартфонов. Объём реализации уменьшился на 9,4%. Весь рынок умных телефонов в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 5,9% – с 1372,6 млн до 1292,2 млн.

# Компания 2020 2019 Динамика Продажи Доля Продажи Доля 1 Samsung 266,7 млн 20,6% 295,8 млн 21,6% -9,8% 2 Apple 206,1 млн 15,9% 191,0 млн 13,9% 7,9% 3 Huawei 189,0 млн 14,6% 240,6 млн 17,5% -21,5% 4 Xiaomi 147,8 млн 11,4% 125,6 млн 9,2% 17,6% 5 vivo 111,7 млн 8,6% 110,1 млн 8,0% 1,5% Остальные 371,0 млн 28,7% 409,5 млн 29,8% -9,4% Всего 1292,2 млн 100% 1372,6 млн 100% -5,9%



