Продажи смартфонов Huawei сократились почти в два раза
Американские санкции, наложенные на компанию Huawei в конце весны 2019 года, дали о себе знать спустя почти полтора года. Аналитическое агентство IDC опубликовало отчёт о расстановки сил на рынке смартфонов в четвёртом квартале прошлого года и за весь 2020 год в целом.
реклама
Для начала рассмотрим ситуацию, которая сложилась в последние три месяца. Главное – это то, что компания Huawei существенно сдала, опустившись на пятую строчку. Её продажи сократились на 42,4% или 23,9 млн смартфонов. Доля рынка уменьшилась по сравнению с базисным периодом с 15,2% до 8,4%. Huawei – единственный производитель из топ-5, который за год ухудшил показатели.
Лидером в период с октября по декабрь 2020 года стала американская компания Apple, которой удалось нарастить продажи почти на четверть (22,2%). Объём вырос с 73,8 млн до 90,1 млн устройств, а доля – с 19,9% до 23,4%.
реклама
Samsung осталась на своём втором месте, которое она заняла по итогам четвёртого квартала 2019 года. При этом объём продаж вырос с 69,5 млн до 73,9 млн смартфонов, а доля на рынке составила 19,1%, т.е. на 0,3% больше, чем годом ранее.
Замкнула топ-3 китайская компания Xiaomi. В относительном выражении она провела последний квартал 2020 года лучше всех из пятёрки, увеличив продажи на 32%. В натуральном исчислении это около 10 млн единиц. Занял пекинский производитель 11,2% рынка.
реклама
Между Xiaomi и Huawei расположилась компания OPPO с долей 8,8% и продажами 33,8 млн смартфонов. Все остальные компании суммарно смогли реализовать 112,4 млн смартфонов. Они заняли 29,1 рынка. Всего в течение четвёртого квартала 2020 года было продано 385,9 млн девайсов, что на 4,3% больше, чем в базисном периоде.
|
#
|
Компания
|
Q4"20
|
Q4"19
|
Динамика
|
Продажи
|
Доля
|
Продажи
|
Доля
|
1
|
Apple
|
91,1 млн
|
23,4%
|
73,8 млн
|
19,9%
|
22,2%
|
2
|
Samsung
|
73,9 млн
|
19,1%
|
69,5 млн
|
18,8%
|
6,2%
|
3
|
Xiaomi
|
43,3 млн
|
11,2%
|
32,8 млн
|
8,9%
|
32,0%
|
4
|
OPPO
|
33,8 млн
|
8,8%
|
30,6 млн
|
8,3%
|
10,7%
|
5
|
Huawei
|
32,3 млн
|
8,4%
|
56,2 млн
|
15,2%
|
-42,4%
|
Остальные
|
112,4 млн
|
29,1%
|
107,1 млн
|
28,9%
|
5,0%
|
Всего
|
385,9 млн
|
100%
|
369,9 млн
|
100%
|
4,3%
реклама
Несмотря на то, что Samsung уступила Apple, по итогам всего прошлого года она сохранила первое место. Правда, объём продаж южнокорейской компании сократился почти на 10% – с 295,8 млн до 266,7 млн. Доля рынка упала с 21,6% до 20,6%.
Теперь главным преследователем производителя из Южной Кореи является Apple, которая поменялась местами с Huawei. Компания из Купертино улучшила показатели продаж в отчётном периоде на 7,9% (со 191 млн до 206,1 млн), а её доля выросла с 13,9% до 15,9%.
Продажи Huawei по итогам года упали на 21,5%. Если в базисном периоде она смогла продать 240,6 млн смартфонов, то в отчётном объём реализации сократился до 189 млн единиц. Компания из Шэньчжэня заняла только 14,6% рынка.
В 2020 году наиболее позитивной динамикой из топ-5 может похвастаться Xiaomi, которая заняла четвёртое место. Она нарастила продажи смартфонов на 17,6%. В натуральном выражении – 22,2 млн единиц. Доля производителя из Пекина составила 11,4%.
Несмотря на то, что в четвёртом квартале в топ-5 попала OPPO, по итогам года выше оказалась компания vivo. Её показатели в сравнении с 2019 годом практически не изменились – 111,7 млн против 110,1 млн проданных смартфонов и доля 8,6% против 8,0%.
В отчётном периоде все остальные компании продали суммарно 371 млн смартфонов. Объём реализации уменьшился на 9,4%. Весь рынок умных телефонов в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 5,9% – с 1372,6 млн до 1292,2 млн.
|
#
|
Компания
|
2020
|
2019
|
Динамика
|
Продажи
|
Доля
|
Продажи
|
Доля
|
1
|
Samsung
|
266,7 млн
|
20,6%
|
295,8 млн
|
21,6%
|
-9,8%
|
2
|
Apple
|
206,1 млн
|
15,9%
|
191,0 млн
|
13,9%
|
7,9%
|
3
|
Huawei
|
189,0 млн
|
14,6%
|
240,6 млн
|
17,5%
|
-21,5%
|
4
|
Xiaomi
|
147,8 млн
|
11,4%
|
125,6 млн
|
9,2%
|
17,6%
|
5
|
vivo
|
111,7 млн
|
8,6%
|
110,1 млн
|
8,0%
|
1,5%
|
Остальные
|
371,0 млн
|
28,7%
|
409,5 млн
|
29,8%
|
-9,4%
|
Всего
|
1292,2 млн
|
100%
|
1372,6 млн
|
100%
|
-5,9%
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила