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В базе данных программного обеспечения Geekbench 5 появилась информация о прохождении теста на производительность персональным компьютером на настольном процессоре Intel Core i5-11500. Как оказалось, 6-ядерный 12-поточный чип превзошёл в однопоточном режиме показатель 8-ядерной 16-поточной платформы Intel Core i7-11700K.

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Результат модели Core i5 составил в режиме Single-Core 1588 баллов. Более производительный настольный процессор калифорнийской компании смог набрать только 1551 балл. При этом в многопоточном режиме 8-ядерный чип взял своё. Так, результат Intel Core i7-11700K составил 8849 «попугаев» против 7265 «попугаев», которые были присуждены бенчмарком модели Intel Core i5-11500.

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По данным бенчмарка, диапазон рабочих частот процессора Core i5 составляет 2,71-4,57 ГГц, а у Core i7 он находится в пределах 3,6-4,58 ГГц. Возможно, победа в Geekbench 6-ядерной модели над 8-ядерной связана с тем, что тест на производительность проходил инженерный образец.

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Также отметим, что Intel Core i5-11500 оказался в однопоточном режиме лучше, чем Intel Core i5-10400F. Он набрал на треть больше баллов в тесте одного ядра в сравнении с процессором поколения Comet Lake, которому программное обеспечение присудило 1220 пунктов.

Напомним, что всё семейство настольных CPU поколения Rocket Lake должно поступить в продажу весной нынешнего года. По предварительной информации, стоимость Intel Core i5-11500 в Европе стартует примерно со 180 евро без учёта НДС.