Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На просторах всемирной паутины появилась информация о стоимости настольных процессоров Intel одиннадцатого поколения семейства Rocket Lake. Оно включает три традиционных семейства (Core i5, Core i7 и Core i9), каждое из которых под своим крылом объединяет несколько CPU.

реклама

Сразу шесть процессоров представлено в серии Core i5. Дороже всех будет стоить Core i5-11600K – от 233 евро без НДС. Самым доступным решением станет более скромная модель Core i5-11400F, за которую придётся заплатить порядка 140 евро. Опять же, без НДС.

анонсы и реклама RTX 3090 дороже 250 тр RTX 3070 в продаже - цена тебя удивит RX 5700XT - цена вдвое выше рекомендованой. Или втрое. Вдвое упала цена на 4Tb IBM RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Всем желающим обзавестись процессорами Core i7 придётся отдать свыше 300 евро. Версия Core i7-11700F без учёта НДС будет стоить от 273 евро. Стоимость Core i7-11700 без НДС составит 295 евро, а Core i7-11700KF и Core i7-11700K – 342 евро и 364 евро соответственно.

Наконец, семейство Intel Core i9 представлено тремя процессорами: Core i9-11900F, Core 9-11900, Core i11900KF и Core i11900K. Стоимость без НДС стартует с 373 евро, 394 евро, 459 евро и 486 евро соответственно. Точные цены CPU одиннадцатого и для сравнения десятого поколений от разных ритейлеров в Европе собраны в таблице ниже.

Чип Цена, евро Чип 2Compute (без НДС) LAFI (без НДС) SBM (без НДС) AXITECH BuyitDirect (без НДС) Core i9- 11900K 499.70 545.40 552.82 629 485.59



549 505.30 489.49 699 439.82 Core i9- 10900K Core i9-11900KF 475.80 519 526.04 599 459.44



506.20 478.20 465.56 639 413.94 Core i9-10900KF Core i9- 11900 408.10 443 449.96 509 394.37



377.10 455.40 443.40 509 403.77 Core i9- 10900 Core i9- 11900F 384.20 417.50 423.18 479 373.28



369.40 425.60 417 469 379.90 Core i9- 10900F

Core i7- 11700K 376.60 409.10 414.62 469 363.62



329.20 391.90 382.18 43 9 342.33 Core i7- 10700K Core i7-11700KF 352.70 382.60 387.83 439 342.33



316.10 363.70 355.76 409 317. 03 Core i7-10700KF Core i7- 11700 305.90 330.90 335.33 379.00 294.67



294 339.40 332.10 369 294.67 Core i7- реклама 10700 Core 7- 11700F 282 304.40 308.54

272.97



271 311.40 308.54 349 271.37 Core i7- 10700F

Core i5- 11600K 242.90 261.10 281.97 299 233.17



233.30 266.20 279.25 299 233.17 Core i5- 10600K Core i5-11600KF 249 234.70 253.44

211.70



210.30 240.40 251.13 269 224.62 Core i5- 10600KF Core i5- 11600 206.60 220.90 238.60 259 198.36



193.60 224.10 236.42 249 198.36 Core i5- 10600 Core i5- 11500 187.50 199.80 215.77 229 179.72



175.70 202.70 213.80 239 179.72 Core i5- реклама 10500 Core i5- 11400 169.40 179.70 194.08 209 162.01



158.60 182.30 192.30 199 165.42 Core i5- 10400 Core i5- 11400F 145.50 153.30 165.54 179 139.53



143.30 155.50 164.02 189 138.71 Core i5- реклама 10400F