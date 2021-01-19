Опубликованы европейские цены настольных процессоров Intel Rocket Lake
На просторах всемирной паутины появилась информация о стоимости настольных процессоров Intel одиннадцатого поколения семейства Rocket Lake. Оно включает три традиционных семейства (Core i5, Core i7 и Core i9), каждое из которых под своим крылом объединяет несколько CPU.
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Сразу шесть процессоров представлено в серии Core i5. Дороже всех будет стоить Core i5-11600K – от 233 евро без НДС. Самым доступным решением станет более скромная модель Core i5-11400F, за которую придётся заплатить порядка 140 евро. Опять же, без НДС.
Всем желающим обзавестись процессорами Core i7 придётся отдать свыше 300 евро. Версия Core i7-11700F без учёта НДС будет стоить от 273 евро. Стоимость Core i7-11700 без НДС составит 295 евро, а Core i7-11700KF и Core i7-11700K – 342 евро и 364 евро соответственно.
Наконец, семейство Intel Core i9 представлено тремя процессорами: Core i9-11900F, Core 9-11900, Core i11900KF и Core i11900K. Стоимость без НДС стартует с 373 евро, 394 евро, 459 евро и 486 евро соответственно. Точные цены CPU одиннадцатого и для сравнения десятого поколений от разных ритейлеров в Европе собраны в таблице ниже.
|
Чип
|
Цена, евро
|
Чип
|
2Compute
(без НДС)
|
LAFI
(без НДС)
|
SBM
(без НДС)
|
AXITECH
|
BuyitDirect
(без НДС)
|
Core i9-
11900K
|
499.70
|
545.40
|
552.82
|
629
|
485.59
|
|
|
549
|
505.30
|
489.49
|
699
|
439.82
|
Core i9-
10900K
|
Core i9-11900KF
|
475.80
|
519
|
526.04
|
599
|
459.44
|
|
|
506.20
|
478.20
|
465.56
|
639
|
413.94
|
Core i9-10900KF
|
Core i9-
11900
|
408.10
|
443
|
449.96
|
509
|
394.37
|
|
|
377.10
|
455.40
|
443.40
|
509
|
403.77
|
Core i9-
10900
|
Core i9-
11900F
|
384.20
|
417.50
|
423.18
|
479
|
373.28
|
|
|
369.40
|
425.60
|
417
|
469
|
379.90
|
Core i9-
10900F
|
|
Core i7-
11700K
|
376.60
|
409.10
|
414.62
|
469
|
363.62
|
|
|
329.20
|
391.90
|
382.18
|
43 9
|
342.33
|
Core i7-
10700K
|
Core i7-11700KF
|
352.70
|
382.60
|
387.83
|
439
|
342.33
|
|
|
316.10
|
363.70
|
355.76
|
409
|
317. 03
|
Core i7-10700KF
|
Core i7-
11700
|
305.90
|
330.90
|
335.33
|
379.00
|
294.67
|
|
|
294
|
339.40
|
332.10
|
369
|
294.67
|
Core i7-
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10700
|
Core 7-
11700F
|
282
|
304.40
|
308.54
|
|
272.97
|
|
|
271
|
311.40
|
308.54
|
349
|
271.37
|
Core i7-
10700F
|
|
Core i5-
11600K
|
242.90
|
261.10
|
281.97
|
299
|
233.17
|
|
|
233.30
|
266.20
|
279.25
|
299
|
233.17
|
Core i5-
10600K
|
Core i5-11600KF
|
249
|
234.70
|
253.44
|
|
211.70
|
|
|
210.30
|
240.40
|
251.13
|
269
|
224.62
|
Core i5-
10600KF
|
Core i5-
11600
|
206.60
|
220.90
|
238.60
|
259
|
198.36
|
|
|
193.60
|
224.10
|
236.42
|
249
|
198.36
|
Core i5-
10600
|
Core i5-
11500
|
187.50
|
199.80
|
215.77
|
229
|
179.72
|
|
|
175.70
|
202.70
|
213.80
|
239
|
179.72
|
Core i5-
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10500
|
Core i5-
11400
|
169.40
|
179.70
|
194.08
|
209
|
162.01
|
|
|
158.60
|
182.30
|
192.30
|
199
|
165.42
|
Core i5-
10400
|
Core i5-
11400F
|
145.50
|
153.30
|
165.54
|
179
|
139.53
|
|
|
143.30
|
155.50
|
164.02
|
189
|
138.71
|
Core i5-
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10400F
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