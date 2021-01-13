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Процессоры Intel Tiger Lake-H35 превзошли AMD Ryzen 5800H в однопоточном тесте Geekbench

Процессоры были протестированы в составе ноутбуков RedmiBook Pro 15.
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Американская компания Intel 11 января анонсировала процессоры семейства Tiger Lake-H35 для ноутбуков. На следующий день Xiaomi подтвердила официально, что новинки появятся в лэптопах серии RedmiBook Pro. Теперь же два из трёх процессоров прошли тест на производительность в Geekbench 5.

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Китайская компания выпустит как минимум четыре модификации RedmiBook Pro 15. В базе данных бенчмарка были протестированы конфигурации на AMD Ryzen 5 5600H, Ryzen 7 5800H, Intel Core i5-11300H и Core i7-11370H. Результатов Intel Core i7-11375 пока нет.

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7-нанометровому Ryzen 5 5600H с шестью ядрами и дюжиной потоков программное обеспечение присудило 1322 балла в режиме Single-Core и 5793 балла в Multi-Core. В бенчмарке указано, что частота процессора составляет от 3,3 ГГц до 4,18 ГГц. Тест прошёл ноутбук с 8 ГБ оперативной памяти.

8-ядерный Ryzen 7 5800H смог набрать только 1197 баллов в тесте Single-Core. Однако, его результат уже при задействовании всех ядер составил 6865 баллов. Поддержка многопоточности тоже предусмотрена. При этом оперативной памяти в ноутбуке установлено 16 ГБ.

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Каждый из процессоров Intel показал более высокий результат в Single-Core в сравнении с решениями AMD, но уступил им в тесте всех ядер. Это не странно, поскольку новые CPU «синего» калифорнийского гиганта получили только четыре ядра с восемью потоками.

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Intel Core i5-11300H в режиме Single-Core набрал 1447 пунктов, а результат модели Core i7-11370H составил 1545 пунктов. В Multi-Core показатели тоже отличаются минимально – 4885 баллов и 5902 балла соответственно. В тестах участвовали ноутбуки с 16 ГБ оперативной памяти. Напомним, что Core-i5 работает на частоте 4,0-4,4 ГГц, а Core i7 – на частоте 4,3-4,8 ГГц.

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