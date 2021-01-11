Intel анонсировала мобильные процессоры Tiger Lake-H35 с поддержкой Thunderbolt 4
Американский процессорный гигант Intel на выставке Consumer Electronics Show 2021 анонсировал линейку производительных процессоров для мобильных персональных компьютеров. Серия называется Tiger Lake-H35, и включает только три четырёхъядерные модели.
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Каждая новинка получила поддержку технологии многопоточности. Требования по теплоотводу составляют от 28 ВТ до 35 Вт. По словам производителя, чтобы пользователи получили возможность воспользоваться всеми преимуществами прогресса в развитии Wi-Fi за последние два десятка лет, все три CPU были обновлены до Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+).
Ещё одной особенностью процессоров стало появление отдельного интегрированного движка для ускорения задач искусственного интеллекта. Также отметить стоит Thunderbolt 4. Чипы получили поддержку работы с оперативной памятью LPDDR4x-4267 и DDR4-3200.
Флагманом серии стала модель Intel Core i7-11375H Special Edition. Она имеет 12 МБ кэш-памяти третьего уровня и максимальную частоту 5,0 ГГц на одно ядро. При этом частота на два и четыре ядра составляет 4,8 ГГц и 4,3 ГГц соответственно.
Чуть ниже в иерархии расположился Intel Core i7-11370H. От предыдущего решения он отличается только максимальной тактовой частотой на одно ядро. Она составляет не 5,0 ГГц, а только 4,8 ГГц. Наконец, самой скромной из новинок стал CPU Intel Core i5-11300H с частотой 4,0/4,4/4,4 ГГц и 8 МБ кэш-памяти L3.
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Характеристики всех трёх процессоров можете видеть в таблице ниже. Первые ноутбуки с Intel Core i7-11375H Special Edition, Core i7-11370H и Core i5-11300H должны поступить в продажу до конца первого квартала текущего года.
|
Процессор
|
Ядра / Потоки
|
Частоты
|
Кэш L3
|
TDP
|
1 ядро
|
2 ядра
|
4 ядра
|
Intel Core i7-11375H SE
|
4/8
|
5,0 ГГц
|
4,8 ГГц
|
4,3 ГГц
|
12 МБ
|
28-35 Вт
|
Intel Core i7-11370H
|
4/8
|
4,8 ГГц
|
4,8 ГГц
|
4,3 ГГц
|
12 МБ
|
28-35 Вт
|
Intel Core i5-11300H
|
4/8
|
4,4 ГГц
|
4,4 ГГц
|
4,0 ГГц
|
8 МБ
|
28-35 Вт
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