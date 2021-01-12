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Вчера вечером компания Intel на Consumer Electronics Show 2021 представила мобильные процессоры Tiger Lake-H35. После премьеры китайский производитель анонсировал ноутбуки линейки RedmiBook Pro на базе новых CPU американского гиганта.

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Пока что речь идёт лишь о формальном анонсе. Лю Вейбинг, глава бренда Redmi и один из президентов Xiaomi Group, опубликовал на своей странице соответствующий тизер. При этом даже точная дата полноценной презентации мобильных ПК пока что не уточняется, не говоря уже о стоимости разных модификаций.

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Ожидается, что грядущие новинки будут представлены в феврале 2021 года. Китайский язык на тизере означает, что премьера состоится в Поднебесной. Лю Вейбинг пообещал, что ноутбуки получат обновлённый дизайн и тонкий корпус.

Напомним, что линейка Intel Tiger Lake-H35 на данный момент включает три процессора с четырьмя ядрами, поддержкой многопоточности и величиной отвода тепловой мощности 35 Вт. Модель Core i7-100375H Special Edition имеет частоту 4,3-5,0 ГГц. В Core i7-11370H пиковая частота составляет 4,8 ГГц. Оба процессора получили по 12 МБ кэш-памяти третьего уровня. Core i5-11300H работает на частоте 4,0-4,4 ГГц и имеет 8 МБ кэш-памяти L3.