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Минувший год подарил нам не один десяток качественных смартфонов в разных ценовых сегментах. Многие производители выпустили флагманы на чипе Snapdragon 865. Появилось несколько игровых решений на Snapdragon 865+. Сегмент сгибаемых смартфонов тоже вырос. Но в этой статье мы поговорим о пяти моделях 2020 года, которые за относительно небольшие деньги предлагают неплохой набор параметров.

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Пойдём по хронологии и начнём с Huawei P40 Lite. Смартфон был представлен 27 февраля. В России он доступен только в одной модификации по рекомендованной цене на момент написания материала 17 990 рублей. За эти деньги модель предлагает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти.

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Девайс не получил сервисов Google, т.к. обзавёлся 7-нанометровым «санкционным» мобильным процессором Kirin 810. Ёмкость встроенной батареи в смартфоне составила 4200 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 40 Вт, как во флагманах 2020 и 2019 годов.

Камера ничего эдакого собой не представляет. Она имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Впервые такой набор модулей мы увидели летом 2019 года в Xiaomi Redmi Note 8 за 140 долларов. Фронталка построена на 16-мегапиксельном сенсоре.

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В Huawei P40 Lite установлена прошивка EMUI 10.1 с операционной системой Android 10. Экран IPS имеет диагональ 6,4 дюйма. Чип NFC присутствует наряду с разъёмом для наушников, боковым дактилоскопическим сенсором, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5. Сети 5G смартфон не поддерживает.

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6 марта Realme 6 увидел свет. Забегая наперёд, отметим, что это одна из двух моделей в пятёрке, которая получила 90-герцевый дисплей. Он основан на базе матрицы IPS размером 6,5 дюйма. Основная камера может похвастаться 64-мегапиксельным датчиком изображения. Все остальные модули, включая фронтальный, такие же, как в Huawei P40 Lite.

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Аппаратным базисом выступает мобильный чип Helio G90T. 12-нм однокристальной системе уже скоро исполнится полтора года. Процессор дополнен 4 ГБ оперативной памяти, а накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ информации. Ёмкость аккумулятора составила 4300 мА*ч, а мощность зарядки по проводу – 33 Вт.

Realme 6 в плане набора проводных и беспроводных интерфейсов не отличается от предыдущей модели. Сканер отпечатков пальцев тоже остался сбоку. При этом вместе с операционной системой Android 10 смартфон получил все сервисы Google и прошивку Realme UI, а его цена составляет 16 990 рублей.

18 марта Samsung добавила в ассортимент модель Galaxy M21, главной особенностью которой является аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч с 15-ваттной проводной зарядкой. Смартфон обладает 6,4-дйюмовым дисплеем Super AMOLED, но биометрический датчик остался на тыльной панели.

Аппаратная платформа строится вокруг 10-нанометрового процессора Exynos 9611, которого тоже новым назвать нельзя. По возрасту он такой же, как и Helio G90T. В России Samsung Galaxy M21 доступен в модификации с 4 ГБ оперативки и накопителем объёмом 64 ГБ по цене 17 490 рублей.

Смартфон получил тройную основную камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп и фронталку на 20 Мп. Набор интерфейсов такой же, как и у предыдущих двух моделей. Программной основой стала ОС Android 10, дополненная прошивкой One UI 2.5.

Четвёртая модель в списке – Realme 6S. Она была анонсирована 26 мая. Как и стандартное издание, смартфон получил 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с поддержкой частоты обновления 90 Гц. В конфигурации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти его можно купить за 17 990 рублей.

Девайс почти не отличается от Realme 6. Единственным существенным отличием помимо увеличения объёма оперативной памяти с 4 ГБ до 6 ГБ является основная камера. Она сохранила пару 2-мегапиксельных датчиков изображения и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный блок. А вот разрешение главного модуля упало с 64 Мп до 48 Мп.

Наконец, последний смартфон в нашем списке – Moto G9 Plus, он же Motorola G9 Plus. Модель появилась 7 сентября. В России в модификации с накопителем на 128 ГБ в паре с 4 ГБ оперативной памяти её оценили в 18 990 рублей.

Смартфон предлагает пользователям 16-мегапиксельный фронтальный модуль, основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 6,81-дюймовый экран с поддержкой расширенного динамического диапазона. Долгое время логотип на тыльной панели использовался в качестве дактилоскопического сенсора, но теперь сканер установлен сбоку.

Moto G9 Plus работает на базе мобильного процессора Snapdragon 730G, который выполняется по 8-нм технологии. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 30-Вт подзарядкой. NFC и прочие интерфейсы на месте. Одной из особенностей модели является стоковая версия ОС Android 10.

Как вы могли заметить, в списке нет ни одного смартфона компании Xiaomi, что в подобных подборках случается довольной редко. В завершение добавим, что в эту статью мог попасть Samsung Galaxy A51 на Exynos 9611 с 32-Мп фронталкой и встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. После прайската в «Ситилинк» его официальная цена в модификации 4/64 ГБ упала до 18 580 рублей. Но анонс смартфона состоялся за несколько дней до начала 2020 года.