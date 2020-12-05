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2020 год подарил миру немало новых доступных смартфонов с неплохими техническими характеристиками. Естественно, в первых рядах были компании Xiaomi и Realme. В этой статье мы рассмотрим пять лучших моделей стоимостью до 15 000 рублей, которые продаются в России. Сразу отметим, что речь о ценах в официальной российской рознице, а не на «сером» рынке.

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Samsung Galaxy A21s

Раздавать места смартфонам не будет, а пойдём в порядке падения цены. Благо, все пять моделей имеют разную стоимость. Самая дорогая из них называется Samsung Galaxy A21s. Цена составляет 14 990 рублей за модификацию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

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В смартфоне используется фирменный 8-нанометровый мобильный процессор Exynos 850. Экран построен на базе панели PLS TFT формата HD+, диагональ которой составляет 6,5 дюйма. В углу слева находится 13-мегапиксельная камера для селфи.

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В Samsung Galaxy A21s есть NFC и основная Quad-камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Ёмкость комплектной батареи составляет 5000 мА*ч. Она поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт. Также отметим корпус из пластика, выход под наушники и тыльный дактилоскопический сенсор и Wi-Fi 5.

Xiaomi Redmi Note 9

Вторая модель в статье претендует на звание одного из самых продаваемых смартфонов в мире на операционной системе Android 10. Речь о Xiaomi Redmi Note 9. В модификации с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти цена в России составляет 13 990 рублей.

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В смартфоне установлены такие же камеры, как в Galaxy A21s – 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 МП сзади и 13 Мп спереди. Ёмкость аккумуляторной батареи тоже почти не отличается – 5020 мА*ч. NFC тоже имеется вместе с тыльным дактилоскопическим сенсором и Wi-Fi 5.

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За производительность отвечает чипсет Helio G85. Из прочего отметим ИК-порт, радио, USB-C и жидкокристаллическую панель Full HD, диагональ которой составляет 6,53 дюйма.

Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi 9 на момент подготовки материала стоил около 12 000 рублей, на уже во время написания цена поднялась до 13 990 рублей за версию с 64 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти. Но всё же при идентичной стоимости предыдущая модель выглядит более привлекательным выбором.

Из общего сразу отметим 6,53-дюймовый дисплей IPS, NFC, все интерфейсы, пластиковый корпус, программную подсистему и аккумулятор ёмкостью 5020 мА*ч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Разрешение основной камеры упало с 13 Мп до 8 Мп, а основная имеет четыре модуля на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.

Сканер отпечатков пальцев остался на тыльной стороне. На лицевой стороне стекло Gorilla Glass 5 заменили на Gorilla Glass 3. Вместо круглого отверстия для камеры появился небольшой каплевидный вырез. Процессор Helio G85 заменили на более скромную однокристальную систему Helio G80. Правда, у чипов идентичные частоты и GPU.

Realme 6i

Немного дешевле стоит модель Realme 6i. Она тоже оснащена 4 ГБ ОЗУ, но встроенный накопитель рассчитан на хранение 128 данных. Рекомендованная цена смартфона в России составляет 13 490 рублей. Его можно назвать симбиозом двух предыдущих девайсов.

От Redmi Note 9 смартфон позаимствовал основную камеру, а от Redmi 9 – дизайн фронтальной стороны и чипсет Helio G80. Корпус тоже сделан из пластика, а биометрический сенсор обосновался сзади. Из общего также отметить стоит NFC, USB-C, Android 10 и 18-ваттную быструю зарядку.

Ёмкость комплектной батареи в Realme 6i составляет 5000 мА*ч. Фронтальная камера построена на базе 16-мегапиксельной матрицы. Дисплей имеет разрешение HD+ вместо Full HD+ и размер 6,5 дюйма по диагонали.

Moto G9 Play

Последняя модель в списке является самой доступной из пяти. Она называется Moto G9 Play. В конфигурации с 4 ГБ ОЗУ и хранилищем вместимостью 64 ГБ купить смартфон можно за 12 990 рублей.

Устройство имеет такой же дисплей, как в Realme 6i. Набор проводных и беспроводных интерфейсов тоже идентичный. Фронтальная камера получила 8-мегапиксельный сенсор, а основная имеет разрешение 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Moto G9 Play оборудован 11-нанометровым мобильным чипсетом Snapdragon 662. Эта же SoC используется в недавних новинках компании Xiaomi в лице китайской версии Redmi Note 9 и POCO M3. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 20 Вт.