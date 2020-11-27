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Магазин BOBKeys предлагает скидку 25% на ключи для Windows 10 и MS Office

Это прекрасная возможность перейти на лицензионный софт, хорошо сэкономив при этом.
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Магазин BOBKeys запускает новую акцию, в рамках которой вы можете приобрести массу ключей для программного обеспечение со скидкой 25%. Это прекрасная возможность перейти на лицензионный софт, сэкономив при этом.

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В данном материале мы рассмотрим пять наиболее выгодных предложений, на которые распространяется действие промокода. Но для начала познакомимся с самим интернет-магазином.

Обзор интернет-магазина BOBKeys

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На момент написания статьи на сайте проходит акция «Чёрная пятница», о чем говорит фоновая картинка. Убрать изображение при желании можно. Для этого справа есть крестик. Он выделен на изображении ниже. В нижнем углу обосновалась пиктограмма для запуска живого чата. Служба техподдержки здесь отвечает куда оперативнее, чем если отправить им письмо на электронную почту. Это радует.

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Сразу же на домашней странице мы видим предложение на игру Monster Hunter World: Iceborne. Ключ для Steam обойдётся почти в 3000 рублей. Почему рекламируют именно эту игру – неизвестно. Помимо Steam, на сайте BOBKeys представлены игры и из других магазинов тоже. Например, с Origin или Uplay. Также здесь можно приобрести подарочные сертификаты для того же Steam или PlayStation Store.

Лидеры продаж на момент написания статьи довольно необычные.  В топ попали Devil May Cry 5, PUBG, FIFA 21, PES 2021, Anno History Collection, HALO и ещё несколько менее известных проектов. Быстро найти нужную игру можно через поисковую строку или через список категорий, который расположен под ней. Перечень не самый длинный:

  • Steam;
  • Origin;
  • Ulplay;
  • PlayStation;
  • Подарочные карты.

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Раздела с программным обеспечением вроде Microsoft Office или Windows здесь нет. Чтобы найти нужные предложения, тоже придётся использовать строку поиска. Категория с подобным ПО попросту отсутствует на сайте. Это становится понятно, если перейти на любую страницу из поиска и посмотреть на ссылку.

Сам же сайт отличается широким выбором принимаемых валют, включая рубли, доллары США, евро и фунты стерлингов. Русификация неполная. Даже после выбора русского языка большая часть информации останется на английском, включая описания всех продуктов.

Лучшие предложения на ПО в магазине BOBKeys

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А вот теперь пришло время рассмотреть пять лучших предложений, которые по акции доступны со скидкой 25%. Снизить стоимость лицензии на четверть позволяет промокод OC25. Применять его нужно в корзине при оформлении заказа, но об этой процедуре детальнее поговорим немного позже, а сейчас уделим внимание ценам.

Итак, предложение №1 – OEM-лицензия на операционную систему Windows 10 Professional. Цена составляет около 1365 рублей, а с промокодом приобрести ключ можно почти на 340 рублей дешевле. Более выгодной покупкой смотрится бандл из двух лицензий на профессиональное издание ОС – приблизительно 1730 рублей с учётом скидки.

Об особенностях операционной системы Windows 10 Professional особо говорить не нужно, поскольку все всё знают. То же самое касается и домашнего издания. Оно стоит при этом чуть дороже – около 1065 рублей за лицензию для одного персонального компьютера с учётом скидки. Когда акция закончится, стоимость будет повышена почти на 350 рублей. Стоит лишь отметить, что при замене материнской платы OEM-лицензия не сохраняется, поэтому если вы решили обновить аппаратное обеспечение персонального компьютера, нужно сначала сделать это, а уже потом активировать операционную систему.

В список пяти лучших покупок на распродаже в магазине BOBKeys стоит отнести предложения на офисное программное обеспечение от Microsoft. Пакет Office Home & Business обойдётся в 3260 рублей, а Office Professional Plus по акции стоит 3220 рублей. Без учёта скидки цена выше примерно на 1100 рублей. В обоих случаях речь идёт об изданиях 2019 года. Пакеты предлагают доступ к всем основным программам, включая Word, Excel и PowerPoint.

Выше перечислены округлённые цены. С точной стоимостью вы сможете ознакомиться на странице конкретной товарной позиции в магазине BOBKeys. Все ссылки с указанием в том числе и цен без учёта скидки собраны в таблице ниже.
Продукт
Промокод
Полная цена
Акционная цена
1
OC25
~1365 рублей
~1025 рублей
2
OC25
~1420 рублей
~1065 рублей
3
OC25
~2305 рублей
~1730 рублей
4
OC25
~4350 рублей
~3260 рублей
5
OC25
~4300 рублей
~3220 рублей

Регистрация и оплата заказа

Создать учётную запись в магазине ключей для программного обеспечения BOBKeys можно за несколько секунд. Для регистрации нужно ввести имя, фамилию, адрес электронной почты и придумать пароль. После подтверждения на почту будет отправлено письмо с промокодом. Дополнительно активировать аккаунт не нужно.

Процесс оформления заказа рассмотрим на примере Windows 10 Professional. OEM-лицензия на эту операционную систему стоит 1363 рубля. После активации промокода OC25 цена падает до 1022 рублей 25 копеек.

Оплату можно проводить несколькими способами. Выгоднее всего – через платёжную систему PayPal. Так вы избежите комиссии. Для сравнения, если расплачиваться из кошелька в QIWI, дополнительно нужно заплатить ещё почти 82 рубля.

После выбора платёжной системы остаётся только подтвердить транзакцию и ждать, пока на электронную почту придёт сообщение, содержащее ключ для операционной системы. Именно поэтому при регистрации важно указывать верный e-mail.

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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
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Tanabe
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Kopcheniy
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Да даже 5 лет назад в это было бы трудно поверить, впрочем предпосылки как раз тогда и возникли, когда началась пробуксовка на 14 нм (все ж помним, на сколько месяцев задержали выход Broadwell?)
В дефиците Ryzen и Radeon виноваты игровые консоли
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