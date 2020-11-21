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В начале осени состоялась премьера проприетарного программного обеспечения EMUI 11 компании Huawei. Эта оболочка на смартфонах Honor тоже работает, но называется Magic UI 4.0. В течение этой недели новая версия прошивки стала доступна для 20 телефонов двух брендов. В основе лежит операционная система Android 10. Ранее была информация, что вместо Android 11 производитель намерен перевести девайсы на фирменную ОС HarmonyOS.

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Прежде чем перейти к смартфонам, отметим, что стабильная версия прошивки стала доступна для планшетных компьютеров MatePad Pro и MatePad Pro 5G. Они оборудованы процессорами Kirin 990 и Kirin 990 5G соответственно. Обе модели предлагают 512 ГБ встроенной памяти, 10,8-дюймовый дисплей разрешением 2560 x 1600 пикселей и аккумулятор на 7250 мА*ч с 40-ваттной быстрой зарядкой.

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В начале этой недели EMUI 11 вышла на всё семейство смартфонов Huawei Mate 20. В рамках оного выпущено сразу пять моделей. Осенью 2018 года вышли Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X и Mate 20 RS Porsche Design. Все оснащены процессором Kirin 980, первой в мире 7-нанометрового системой-на-кристалле. Чтобы перейти на новую версию программного обеспечения, смартфон должен иметь прошивку v10.1.0.165.

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Спустя несколько месяцев, на MWC 2019, был представлен Huawei Mate 20 X с 5G. Он тоже получил чипсет Kirin 980, но вместе с модемной платой Balong 5000, которая обеспечивает поддержку работы в сетях пятого поколения. В один день с ним на выставке в Барселоне китайская компания анонсировала свой первый сгибаемый смартфон Mate X, который в продаже появился спустя много месяцев. EMUI 11 на эти две модели приходит после версии EMUI 10.1.0.166.

EMUI 11.0.0.112 стала доступна для Huawei P30, одного из лучших доступных камерофонов 2019 года. Прошивка принесла октябрьский патч безопасности операционной системы и улучшает стабильность соединения с полностью беспроводными наушниками.

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Huawei nova 7 и nova 7 Pro обзавелись EMUI 11.0.0.130. Оба смартфона оснащены 64-Мп основной камерой, 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 985 и аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч. Старшая модель отличается наличие 8-Мп ультраширокоугольного модуля во фронтальной камере и перископного телеобъектива с 5-кратным оптическим зумом сзади. Прошивка расширила возможности редактирования видео в галереи и заплатку безопасности за октябрь.

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Предыдущее поколение линейки nova получило то же новшества, но в составе прошивки EMUI 11.0.0.145. Речь идёт о моделях nova 6 и nova 6 5G. Кроме того, компания Huawei начала тестировать EMUI 11 на сгибаемом смартфоне второго поколения под названием Mate Xs.

Для флагманов семейства Huawei Mate 40, за исключением самого стандартного издания, производитель выпустил прошивку EMUI 11.00.130 SP1. Обновление улучшает работу камеры, оптимизирует ОС и повышает плавность системы управления жестами. Апдейт доступен для моделей Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design.

Теперь перейдём к смартфонам компании Honor. Прошивка Magic UI 4.0.0.130 вышла на модель Honor 30 с чипсетом Kirin 985, в то время как Honor 30 Pro и 30 Pro+ на более мощном чипе Kirin 990 5G получили апдейт под номером v4.0.0.145. На флагманы минувшего года Honor V30 и V30 Pro выпущена та же версия.

Вне зависимости от номера сборки, все пять смартфонов бренда получили те же нововведения. Так, актуальная версия Magic UI 4.0 добавляет заплатку безопасности операционной системы Android и улучшает функцию редактирования видео в галере. В завершение добавим, что из 22 устройств, о которых шла речь выше, сервисами Google могут похвастаться только модели Huawei P30, Mate X и семейство Mate 20. Все остальные девайсы получили Huawei Mobile Services.