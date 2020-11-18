Злоумышленники угнали грузовик с техникой Apple на 6,6 млн долларов
Вчера мы писали, что пять сотрудников Amazon в Мадриде похитили несколько сотен смартфонов iPhone 12 на общую сумму 500 000 евро. Сегодня стало известно о ещё большем ущербе для компании Apple. На этот раз в Англии угнали грузовик, перевозивший устройства американского производителя.
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Кража произошла ещё 10 ноября 2020 года. Грузовик с охранником ехал по трассе M1. Примерно в 8 вечера по местному времени злоумышленники перехватили транспорт. Они связали охранника и водителя, после чего отправились в Крик. В деревне весь украденный товар был загружен в другой грузовик.
Затем грабители оставили водителя с охранником, а сами отправились дальше. Позже второй грузовик был обнаружен в Латтерворте. Полиция графства Нортгемптоншир предполагает, что там злоумышленники вновь сменили транспортное средство.
Сейчас полицейские опрашивают свидетелей и ищут людей, которым предлагали приобрести технику Apple по подозрительно низким ценами или в необычных обстоятельствах. Похищенная партия почти полностью состояла из смартфонов серии iPhone 12. Ущерб оценивается в 5 млн фунтов стерлингов или 6,6 млн долларов.
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