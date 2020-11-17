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Работники одного из мадридских складов компании Amazon были арестованы по подозрению в воровстве смартфонов iPhone 12 на сумму 500 000 евро. Пять сотрудников решили заработать на флагмане компании Apple самым примитивным способом. Они просто вынимали из коробок смартфон и отправляли вместо него другие предметы. Какие именно – не уточняется.

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Найти нерадивых сотрудников помогли скрытые камеры. Установить их пришлось после того, как были обнаружены заметные расхождения в весе коробок со смартфонами. Всех виновных удалось вычислить в ходе внутреннего расследования. Один из них добровольно явился в полицию. Ещё одного задержали прямо на складе, а остальных – в нерабочее время. Обвиняемые уже уволены из Amazon и ожидают решения суда.

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При обыске у них было обнаружено десять ворованных смартфонов. Сколько всего устройств им удалось украсть, пока что не уточняется. Как долго работала данная схема, тоже на данный момент неизвестно. Но не более месяца, ведь продажи стартовали 23 октября. Учитывая то, что стоимость iPhone 12 в Испании составляет от 910 евро до 1080 евро в зависимости от объёма встроенной памяти, можно подсчитать, что украдено было не более 550 смартфонов.