В ассортименте китайской компании Xiaomi есть несколько смартфонов семейства Redmi Note 9. Одним из представителей девятой серии является модель Redmi Note 9S. Она заняла место между бюджетным стандартным изданием и более продвинутой версией Pro.

Стоимость смартфона составила в России в официальной рознице 17 990 рублей. По такой цене модель начала продаваться весной 2020 года. Сейчас в магазине «Ситилинк» купить Xiaomi Redmi Note 9S можно со скидкой. Устройство не принимает участия в «Чёрной пятнице» и других акциях, но несмотря на это, его цена упала на 2000 рублей и составляет 15 990 рублей.

За эти деньги смартфон, увы, не в состоянии предложить чипа NFC, что является его самым большим недостатком в сравнении с более доступным Redmi Note 9. При этом почти все остальные технические характеристики герой заметки позаимствовал у версии Pro.

реклама

Xiaomi Redmi Note 9S оборудован 8-нанометровой системой-на-чипе Snapdragon 720G, которая обладает графикой Adreno 618 GPU и работает на частоте до 2,3 ГГц. В многопоточном тесте Geekbench 5.1 чипсет набирает 1785 баллов, а в тесте одного ядра – 570 баллов в среднем. Результат в программном обеспечении AnTuTu составляет примерно 255 000 очков.

В смартфоне используется 16-мегапиксельная фронтальная камера, а дисплей IPS имеет размер 6,67 дюйма по диагонали и разрешение Full HD+. Модель получила основную камеру с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а ёмкость комплектной батареи составила 5020 мА*ч. Снимать видео можно в формате 4K UHD, но скорость будет ограничена 30 кадрами в секунду. Заряжается смартфон через симметричный разъём USB-C. Поддержка быстрой зарядки тоже предусмотрена. Мощность составляет 18 Вт. Смотреть видео можно в течение 17 часов, а на полную подзарядку аккумулятора уходит порядка 100 минут.

Redmi Note 9S получил боковой биометрический сенсор и обладает всеми основными интерфейсами, не считая NFC. В смартфоне есть адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, выход под наушники, приёмник GPS, радиомодуль и отдельный слот под microSD. Габаритные размеры составили 165,8 x 76,7 x 8,8 мм при массе 209 граммов. Корпус получил защиту от брызг и изготовлен из стекла Gorilla Glass пятого поколения с пластиковой рамкой по периметру.

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU

В России официально продаётся модификация с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти. При цене 15 990 рублей смартфон оказался на 1000 рублей дороже, чем Redmi Note 9 с 3 ГБ ОЗУ в паре с 64 ГБ ПЗУ и на столько же дешевле, чем та же модели в конфигурации 4/128 ГБ. Со всеми ценами вы можете ознакомиться по этой ссылке.