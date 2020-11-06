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Как и можно было ожидать, процессоры Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3, а точнее их первая партия, продержались в продаже совсем недолго. Правда, немалую часть новинок забрали спекулянты, о чём свидетельствует появление на eBay чипов по завышенным ценам.

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Напомним, что серия Ryzen 5000 включает четыре 7-нанометровых процессора с поддержкой многопоточности. 105-ваттный чип Ryzen 9 5950X с 16 ядрами компания оценила в 800 долларов. Сейчас на eBay его предлагают за 1000 долларов минимум. В отдельных случаях стоимость достигает 1700 долларов.

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Рекомендованная цена 12-ядерного настольного процессора Ryzen 9 5900X с требованиями по теплоотводу 105 Вт составила 550 долларов. На eBay за него просят от 610 долларов, но средняя стоимость составляет около 800 долларов.

8-ядерный Ryzen 7 5800X компания AMD оценила 450 долларов. Он тоже имеет TDP 105 Вт. На eBay его можно купить не менее чем за 600 долларов. Наконец, самой доступной из квартета новинок стала 65-ваттная модель Ryzen 5 5600X с шестью ядрами. Её оценили в 300 долларов, но спекулянты на eBay подняли стоимость на 100-200 долларов.

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Напомним, что российский офис AMD уже назвал рекомендованные цены новинок. Так, BOX-версии Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X оценены в 27 400 рублей (355 долларов), 40 900 рублей (530 долларов), 49 900 рублей (645 долларов) и 73 999 рублей (955 долларов) соответственно. Tray-версии обойдутся примерно на 3000-5000 рублей дешевле.