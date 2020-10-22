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Стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна для семи смартфонов Xiaomi
Две из них получили новую версию прошивки на базе операционной системы Android 11. Остальные – на Android 10.

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Компания Xiaomi обновляет модели до MIUI 12. За последние несколько дней производитель выпустил апдейт для семи смартфонов 2020 и 2019 годов выпуска. Две из них получили новую версию прошивки на базе операционной системы Android 11. Остальные – на Android 10. Мы сегодня уже писали, что Redmi Note 8 Pro в Европе обзавёлся апдейтом. Это первый смартфон из семи. В данном материале рассмотрим ещё шесть устройств.

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Но для начала отметим, что Redmi Note 8 Pro успел обзавестись MIUI 12 с Android 10 в Индонезии. ПО проходит под номером v12.0.2.0.QGGIDXM.

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Версия Pro нового поколения тоже получила MIUI 12. Апдейт доступен уже в Европе, но пока что только на территории Турции. Прошивка имеет номер v12.0.2.0.QJZTRXM.

Смартфон оснащён чипсетом Qualcomm SD720G в паре с 6 ГБ ОЗУ. Хранилище в максимальной модификации памяти имеет вместимость 128 ГБ. Для обеспечения питания используется АКБ ёмкостью 5020 мА*ч с 30-Вт подзарядкой. Разрешение главной камеры – 64 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 13 Мп, а селфи-модуль построен на 16-Мп матрице. Дисплей IPS Full HD+ имеет диагональ 6,67 дюйма.

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В Индии Redmi K20 и POCO X2 получили MIUI 12 под номерами v12.0.5.0.QFJINXM и v12.0.2.0.QGHINXM соответственно. Первый смартфон оборудован OLED-матрицей, аккумулятором на 4000 мА*ч, 8-нм чипсетом Snapdragon 730 и тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 13 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп. Она установлена на моторизованной площадке.

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В POCO X2 установлена 120-герцовая панель IPS. В основной камере нет телеобъектива, а в главном модуле используется сенсор на 64 Мп. Во фронталке добавлен дополнительный датчик на 2 Мп. Аккумулятор имеет ёмкость 4500 мА*ч, а вычислительным центром выступает SoC Snapdragon 730G.

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POCO X2 за пределами Индии продаётся как Redmi K30 4G, а Redmi K20 в Европе доступен как Xiaomi Mi 9T. Обе модели уже успели обзавестись прошивкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 11. Правда, пока что речь идёт о бета-версии программного обеспечения.

Наконец, в Китае стала доступна MIUI 12 под номером v12.0.13.0.QJNCNXM для Xiaomi Redmi K30 Ultra. Это «юбилейная» модель, которая вышла в конце лета нынешнего года, а её премьера была приурочена к 10-й годовщине китайской компании.

Redmi K30 Ultra в начальной модификации оценили в 285 долларов. Именно столько стоил первый флагманский смартфон Xiaomi. Модель получила 7-нанометровую платформу Dimensity 1000+, AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц, стереофонические динамики и аккумулятор на 4500 мА*ч. Разрешение основной камеры составило 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а выдвижная фронталка оснащена 20-мегапиксельным сенсором.

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