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Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 12 в Европе
Модель была анонсирована чуть больше года назад, а в продажу она поступила с ПО MIUI 10 и операционной системой Android 9.0 Pie.

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Компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 для Redmi Note 8 Pro в Европе. Модель была анонсирована чуть больше года назад, а в продажу она поступила с ПО MIUI 10 и операционной системой Android 9.0 Pie. Прошивку MIUI 11 долго ждать не пришлось, а вот самая свежая ревизия проприетарного программного обеспечения стала доступна для одного из самых популярных смартфонов в мире только сейчас.

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Апдейт рассылается «по воздуху». Однако, все желающие установить европейскую версию MIUI 12 с Android 10 на Xiaomi Redmi Note 8 Pro могут уже сейчас скачать архив и обновить смартфон вручную через родной режим Recovery. Обновление проходит под номером v12.0.2.0.QGGEUXM. Скачать архив можно по этой ссылке. Размер файла для установки составляет примерно 2,3 ГБ. Отметим, что ждать апдейта «по воздуху» некоторым пользователям придётся долго, поскольку на данный момент обновление рассылается только на треть всех устройств.

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Redmi Note 8 Pro входит в пятёрку самых продаваемых смартфонов 2020 года. Он уступает только iPhone 11, Samsung Galaxy A51 и Redmi Note 8. Модель продаётся в России официально. На данный момент в «Ситилинк» цена составляет 17 990 рублей и 19 990 рублей за версии с 64 ГБ и 128 ГБ интегрированной памяти соответственно. Оперативной памяти вне зависимости от модификации под капотом установлено по 6 ГБ.

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Герой заметки первым в индустрии обзавёлся 64-мегапиксельной основной камерой. В её основе лежит матрица оптического формата 1/1,72 дюйма. В состав тыльной камеры вошли ещё два датчика изображения на 2 Мп и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Разрешение селфи-камеры – 20 Мп.

Redmi Note 8 Pro также первым в мире получил 12-нанометровую однокристальную систему Helio G90T, которая отвечает за вычисления. Чипсет имеет ядра с частотой до 2,05 ГГц и графический узел ARM Mali-G74. Встроенный аккумулятор поддерживает 18-ваттную зарядку через симметричный разъём USB Type-C и характеризуется ёмкостью 4500 мА*ч, что на тот момент было рекордом данной серии.

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Смартфон получил HDR-экран диагональю 6,53 дюйма. В его основу положена жидкокристаллическая матрица формата Full HD+ с каплевидным вырезом, защищённая стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Такая же панель от Corning установлена сзади, а рамка сделана из пластика.

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro стал первым смартфоном своей серии, который получил поддержку Near Field Communication. Дактилоскопический сенсор установлен сзади. Также модель имеет в арсенале адаптеры Wi-Fi / Bluetooth, навигационный модуль GPS, 3,5-миллиметровый выход под наушники, инфракрасный излучатель, радиоприёмник и отдельный слот под microSD. При этом смартфон не может похвастаться стереодинамиками и защитой от воды.

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