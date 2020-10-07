Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

OnePlus 7T сильно подешевел – самый сбалансированный смартфон на Snapdragon 855+ с 90-гц дисплеем по низкой цене

[ ] для раздела Блоги
1
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания OnePlus готовится представить флагманскую модель 8T. Она станет единственным флагманом с приставкой T в 2020 году, хотя в прошлом поколении ещё была анонсирована версия Pro. Несмотря на то, что до премьеры смартфона остаются считанные дни, OnePlus 7T всё ещё является прекрасным выбором в сегменте 500-550 долларов.

реклама

Именно за эти деньги модель 2019 года можно купить на AliExpress. В модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти смартфон стоит чуть более 500 долларов. За версию с накопителем удвоенной вместимости нужно отдать 520 долларов. При этом на старте продаж осенью прошлого года OnePlus 7T стоил примерно на 200-250 долларов дороже.

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Сейчас модель седьмой серии выглядит не менее привлекательным решением, чем OnePlus 8 Pro, не говоря уже о стандартном издании текущего поколения. Версия Pro в настоящее время на AliExpress стоит на 200-300 дороже в зависимости от модификации.

реклама

OnePlus 7T основан на 7-нанометровом мобильном процессоре Snapdragon 855+ с частотой до 2,96 ГГц. В этой однокристальной системе американская компания Qualcomm разогнала не только CPU, но и GPU. Частота графического ускорителя Adreno 640 выросла до 700 МГц. За питание отвечает аккумулятор на 3800 мА*ч. Беспроводную зарядку производитель приберёг для нового поколения, а мощность подзарядки по проводу Warp Charge 30T составила 30 Вт.

Основная камера в смартфоне имеет универсальный набор модулей во главе с 48-мегапиксельным главным с оптической стабилизацией изображения. Телеобъектив обеспечивает 2-кратное оптическое увеличение. Разрешение составляет 12 Мп. В ультраширокоугольной камере расположен 16-мегапиксельный модуль. Снимать видео флагман может в 4K Ultra HD на скорости 60 FPS.

реклама

Одним из недостатков OnePlus 7T является дизайн лицевой стороны. Здесь установлена плоская панель Fluid AMOLED с незамысловатым вырезом в форме капли под 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц и HDR10+. Разрешение составляет 1080 точек по узкой стороне, а диагональ – 6,55 дюйма. В экран разработчики интегрировали оптический сенсор для распознавания отпечатка пальца.

реклама

Смартфон остался без Mini-Jack, ведь от разъёма для наушников китайская компания отказалась ещё в 2018 году с выпуском модели OnePlus 6T. При этом герой заметки получил поддержку Near Field Communication, стереофонические динамики, Wi-Fi с частой 5 ГГц и адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0. Во флагмане из коробки была установлена операционная система Android 10 с оболочкой OxygenOS 10, хотя его премьера состоялась лишь через несколько дней после релиза стабильной десятой ревизии ОС от Google.

Помимо не самого уникального дизайна лицевой стороны и отсутствия возможности подключать наушники с интерфейсом 3,5 мм ещё одним недостатком OnePlus 7T является отсутствие официально заявленной защиты от воды. К сильным сторонам можно отнести программное обеспечение, обновлённый внешний облик задника, качество матрицы на органических светодиодах и соотношение цена/качество.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

oneplus
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
55
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
9
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX425
10
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
39
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
31
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
22
Mafia: Definitive Edition — рецензия
25
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
40
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
21

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 128
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Mafia: Definitive Edition — рецензия
2 октября 2020 25
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi резко снизила цену на Redmi Note 9 Pro – быстрая зарядка 30 Вт, NFC, 64 Мп камера и игровой процессор по самой низкой стоимости с начала продаж
11
Стала известна дата выхода MIUI 12 Stable для восьми дешёвых смартфонов Xiaomi
3
Геймерский 8-ядерный Ryzen 7 3700X рекордно подешевел – популярный игровой процессор можно купить со скидкой в 40 долларов
48
Стала известна дата выхода стабильной прошивки MIUI 12 для Xiaomi Redmi Note 7 и Redmi Note 8
5
HUAWEI показала финальный список из 60 смартфонов, которые получат EMUI 11 на новой ОС Android 11 – названия и сроки выхода
+
Выбираем процессор для RTX 3080 - Ryzen 5 3600 или i5 10400F - выясняем, кто оказался быстрее в тестировании Benchmark
114
Cyberpunk 2077 получил официальную дату выхода
13
GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 580 сравнили на последних версиях драйверов – выясняем, стоит ли переплачивать 3 000 рублей за NVIDIA
36
HUAWEI P30 Pro резко подешевел – игровой процессор, NFC, быстрая зарядка 40 Вт, отличная камера и качественный OLED-дисплей по самой низкой цене этой осени
4
Samsung Galaxy S20+ сильно подешевел – Exynos 990, NFC, 3K-дисплей с поддержкой 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч со скидкой 20 000 рублей
3
Nvidia удалила информацию о запуске российских продаж RTX 3080 FE
54
Новая технология AMD позволит сократить разрыв с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3080 – Infinity Cache – сверхбыстрая память большого объёма
7
Самую дешёвую и самую дорогую видеокарту NVIDIA сравнили в играх – GT 1030 против RTX 3090
28
Стала известна дата выхода MIUI 12 для трёх дешёвых смартфонов Xiaomi 2018 года
+
Первые сведения о процессорах Intel Core 12-го поколения – 16 ядер, 30 Мб кэш L3, PCIe 4 и необычная архитектура big.LITTLE
28
AMD не будет выпускать новые наборы системной логики специально для процессоров Ryzen 5000, платы Intel 500-й серии дебютируют в марте 2021 года — данные HD Tecnología
62
Три смартфона OnePlus получили важное обновление глобальной прошивки OxygenOS
1
Xiaomi POCO F2 Pro сильно подешевел – самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865 по низкой цене
3
Crucial предвкушает скорый анонс AMD Ryzen 5000
21
Asus GeForce RTX 3070 Ampere - раскрыты полные характеристики 6 моделей видеокарт серии Strix, TUF и Dual
41

Популярные статьи

Распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за 579 рублей, Office 2016 Pro Plus за 1619 рублей и многое другое со скидкой до 62%
Запуск NVIDIA RTX 3000 обернулся фальстартом – AMD уже готова нанести ответный удар
64
Детальное исследование производительности 4 и 6-ядерных процессоров AMD второго поколения
22
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 1
15
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX425
10
Чипсет Intel H410 — получаем прирост производительности до 14% от настройки таймингов DDR4
29
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
55
PortableApps — обзор сайта с более чем 400 портабельными, бесплатными и полезными программами
12
Война никогда не меняется — как создавался Fallout
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
9

Сейчас обсуждают

Руслан Черванёв
18:08
Ох и здоровая она.
Внутреннее строение PlayStation 5 официально раскрыто Sony — процесс разборки и все компоненты показаны на видео
nag77
18:06
Мне внутреннее убранство железки понравилось. Все выглядит добротно и продумано. Посмотрим в деле, что будет с шумом и нагревом.
Внутреннее строение PlayStation 5 официально раскрыто Sony — процесс разборки и все компоненты показаны на видео
Evgeniy Belkin
18:05
Там Jaguar был. Это совсем другая архитектура для нетбуков и IoT устройств, с бульдозерами общего ничего не имеет.
Внутреннее строение PlayStation 5 официально раскрыто Sony — процесс разборки и все компоненты показаны на видео
Farid Kovalenko
18:05
А ты извращенец еще тот. Наслаждение такое оно.
Найден бесплатный способ миграции с Windows 7 на Windows 10 – простая инструкция перехода на новую ОС
Андрей Громцев
18:05
автор, ты идиот? есть сильно дешевле и от нормального продавана.... пцзд помойкаклокерс
OnePlus 7T сильно подешевел – самый сбалансированный смартфон на Snapdragon 855+ с 90-гц дисплеем по низкой цене
Alex TOPMAN
18:03
Там почти всё процедурная генерация. Кроме нот музыки, иногда объектов и всегда сценария (это всё авторское).
Nvidia Maxine сжимает видео в 1000 раз без потери качества
Alex TOPMAN
18:02
Ролик? Запихали?... Хоть поинтересуйтесь, как это делается, чтобы не схлопотать погоняло "жертва ЕГЭ".
Nvidia Maxine сжимает видео в 1000 раз без потери качества
Petrov Roman
18:01
Люди покупают, активно покупают... В этом проблема.
Системные требования бета-версии Call of Duty Black Ops Cold War оказались вполне щадящими
Petrov Roman
18:00
Хороший был проц. Гта 4 тянул так, как не тянул тогда никто
Intel Core 2 Quad Q9650 на частоте 5.0 ГГц обновил модельные рекорды wPrime
Стенли Твидл
17:56
вот тебя заминусовали, будто ты линукс рекламировал
PortableApps — обзор сайта с более чем 400 портабельными, бесплатными и полезными программами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем