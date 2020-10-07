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Компания OnePlus готовится представить флагманскую модель 8T. Она станет единственным флагманом с приставкой T в 2020 году, хотя в прошлом поколении ещё была анонсирована версия Pro. Несмотря на то, что до премьеры смартфона остаются считанные дни, OnePlus 7T всё ещё является прекрасным выбором в сегменте 500-550 долларов.

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Именно за эти деньги модель 2019 года можно купить на AliExpress. В модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти смартфон стоит чуть более 500 долларов. За версию с накопителем удвоенной вместимости нужно отдать 520 долларов. При этом на старте продаж осенью прошлого года OnePlus 7T стоил примерно на 200-250 долларов дороже.

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Сейчас модель седьмой серии выглядит не менее привлекательным решением, чем OnePlus 8 Pro, не говоря уже о стандартном издании текущего поколения. Версия Pro в настоящее время на AliExpress стоит на 200-300 дороже в зависимости от модификации.

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OnePlus 7T основан на 7-нанометровом мобильном процессоре Snapdragon 855+ с частотой до 2,96 ГГц. В этой однокристальной системе американская компания Qualcomm разогнала не только CPU, но и GPU. Частота графического ускорителя Adreno 640 выросла до 700 МГц. За питание отвечает аккумулятор на 3800 мА*ч. Беспроводную зарядку производитель приберёг для нового поколения, а мощность подзарядки по проводу Warp Charge 30T составила 30 Вт.

Основная камера в смартфоне имеет универсальный набор модулей во главе с 48-мегапиксельным главным с оптической стабилизацией изображения. Телеобъектив обеспечивает 2-кратное оптическое увеличение. Разрешение составляет 12 Мп. В ультраширокоугольной камере расположен 16-мегапиксельный модуль. Снимать видео флагман может в 4K Ultra HD на скорости 60 FPS.

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Одним из недостатков OnePlus 7T является дизайн лицевой стороны. Здесь установлена плоская панель Fluid AMOLED с незамысловатым вырезом в форме капли под 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц и HDR10+. Разрешение составляет 1080 точек по узкой стороне, а диагональ – 6,55 дюйма. В экран разработчики интегрировали оптический сенсор для распознавания отпечатка пальца.

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Смартфон остался без Mini-Jack, ведь от разъёма для наушников китайская компания отказалась ещё в 2018 году с выпуском модели OnePlus 6T. При этом герой заметки получил поддержку Near Field Communication, стереофонические динамики, Wi-Fi с частой 5 ГГц и адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0. Во флагмане из коробки была установлена операционная система Android 10 с оболочкой OxygenOS 10, хотя его премьера состоялась лишь через несколько дней после релиза стабильной десятой ревизии ОС от Google.

Помимо не самого уникального дизайна лицевой стороны и отсутствия возможности подключать наушники с интерфейсом 3,5 мм ещё одним недостатком OnePlus 7T является отсутствие официально заявленной защиты от воды. К сильным сторонам можно отнести программное обеспечение, обновлённый внешний облик задника, качество матрицы на органических светодиодах и соотношение цена/качество.