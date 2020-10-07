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Европейская ассоциация изображения и звука в середине августа назвала OnePlus 8 Pro лучшим смартфоном 2020 года. Флагман был анонсирован минувшей весной и стал самым дорогим решением в истории китайской компании. Сейчас его можно заказать на AliExpress намного дешевле, чем на старте продаж.

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Весной за смартфон в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ просили примерно 1060 долларов. Теперь же на AliExpress купить OnePlus 8 Pro можно лишь за 735 долларов, т.е. размер скидки составляет свыше 300 долларов.

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Сразу на 350 долларов в цене упала топовая конфигурация, в которой смартфон предлагает в два раза больше постоянной памяти в паре с 12 ГБ оперативки. Весной стоимость составила около 1175 долларов, а сейчас приобрести смартфон можно примерно за 825 долларов. В России, напомним, модели компании OnePlus официально не продаются.

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OnePlus 8 Pro комплектуется 7-нанометровым флагманским чипсетом Snapdragon 865. Вопросами питания во флагмане занимается аккумуляторная батарея на 4510 мА*ч. Версия Pro нового поколения стала первым и пока единственным телефоном китайского производителя, который может похвастаться беспроводной зарядкой. Мощность составляет 30 Вт. Также заявлена 30-ваттная проводная подзарядка.

Габариты корпуса составили 165,3 x 74,4 x 8,5 мм. Герой заметки первым среди всех смартфонов компании из Поднебесной получил защиту от воды по стандарту IP68. Сзади и спереди установлены стеклянные панели Gorilla Glass пятого поколения. На лицевой стороне обосновался дисплей на базе 120-герцовой матрицы Fluid AMOLED. В отличие от флагманов компании Samsung нового поколения, в OnePlus 8 Pro не нужно снижать разрешение с 3K до Full HD+, чтобы выбрать максимальную частоту обновления изображения.

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Экран поддерживает стандарт HDR10+ и имеет размер 6,78 дюйма по диагонали. В дисплей интегрирован оптически биометрический сенсор. В левом верхнем углу есть отверстие под 16-мегапиксельную фронтальную камеру, которую компания не меняет с 2019 года. Основная камера получилась универсальной. Она обзавелась сразу двумя сенсорами на 48 Мп. Один установлен в стандартном модуле с 25-мм оптикой, а второй – в ультраширокоугольном с углом обзора 116 градусов.

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Разрешение телеобъектива составляет 8 Мп, а кратность зума – 3x. Слева от трёх модулей расположен 5-мегапиксельный датчик изображения, который позволяет видеть сквозь тонкий пластик. Правда, эту функцию в некоторых смартфонах производитель отключил. Основная камера получила оптостаб, лазерный и фазовый автофокус, а также может снимать видео в 4K Ultra HD с частотой кадров 30 FPS и 60 FPS. Правда, качество видео не такое высокое, как у конкурентов.

OnePlus 8 Pro поступил в продажу с ОС Android 10 и фирменной прошивкой OxygenOS 10.0. Китайская компания уже рассылает в некоторых регионах оболочку OxygenOS 11 с операционной системой Android 11 в основе. Из прочих параметров флагмана стоит отметить NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и стереофонические динамики. Слот под карту microSD и разъём для наушников отсутствуют.