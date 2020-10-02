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Вчера мы писали о том, что Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 на операционной системе Android 11 для флагманского смартфона Mi 10. Обновление распространяется только в Китае. Как стало известно, стабильная версия MIUI 12 с одиннадцатой ревизией «зелёного робота» доступна ещё для двух флагманских моделей 2020 года.

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На этот раз апдейт «прилетел» на Xiaomi Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro. Оба смартфона оснащены 7-наометровым мобильным процессором Snapdragon 865. Из общих параметров отметим поддержку мобильных сетей пятого поколения, Bluetooth / Wi-Fi 6, дисплей OLED-диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и встроенным сканером отпечатков пальцев. Кроме того, обе модели получили 20-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой технологии распознавания лиц, инфракрасный излучатель, порт USB-C и могут снимать видео в 8K Ultra HD при 30 к/сек.

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Xiaomi Mi 10 Pro может похвастаться основной камерой с разрешением 108 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 20 Мп. В её составе есть два телеобъектива с 3,7-кратным и 2-кратным оптическим зумом. Оптическая стабилизация изображения тоже предусмотрена.

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Дисплей получил поддержку частоты обновления изображения 90 Гц и имеет изогнутые боковые грани. Ёмкость комплектной батареи составляет 4500 мА*ч. Аккумулятор получил поддержку 50-ваттной проводной подзарядки и 30-ваттной беспроводной. Из прочего отметим стереодинамики, до 12 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 512 ГБ.

В Redmi K30 Pro применяется плоская 60-герцовая панель, а фронтальная камера установлена на выдвижном блоке. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Оптической стабилизацией изображения она похвастаться не может. За питание отвечает аккумулятор зарядной ёмкостью 4700 мА*ч. Также стоит отметить наличие разъёма для наушников, до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ энергонезависимой памяти.

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Xiaomi Mi 10 Pro в Европе продаётся в модификации с 8 ГБ ОЗУ и встроенный флеш-накопителем ёмкостью 256 ГБ. Цена составляет 999 евро. Флагман получил стабильную глобальную версию программного обеспечения MIUI 12 под номером v12.1.2.0.RJAMIXM и китайскую v12.1.3.0.RJACNXM.

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Redmi K30 Pro продаётся официально только в Китае. Он получил стабильную прошивку MIUI 12 под номером v12.1.3.0.RJKCNXM. На международном рынке смартфон доступен как POCO F2 Pro по цене 499/599 евро в зависимости от комплектации на старте продаж. Глобальная прошивка с операционной системой Android должна выйти в течение нескольких дней.

Установить программное обеспечение на Xiaomi Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro можно вручную через родной режим восстановления. Перед установкой апдейта нужно сделать резервную копию данных и подзарядить аккумулятор как минимум до 50%. Чтобы скачать архив с файлами для установки, нажмите на номер прошивки и загрузка начнётся автоматически.