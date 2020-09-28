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Huawei P30 Pro рекордно подешевел – лучший камерофон 2019 года с Google-сервисами по самой низкой цене с начала продаж

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Huawei P30 Pro ещё не потерял актуальность, несмотря на то, что уже через считанные недели может состояться премьера флагманов Huawei Mate 40, а в начале 2021 года выйдет семейство Huawei P50. Если, конечно, американские санкции не внесут коррективы в планы компании из Шэньчжэня. Таким образом, весной на рынке будет около дюжины более новых флагманов, чем модель P30 Pro. Несмотря на это, смартфон 2019 года является прекрасной покупкой, особенно сейчас, когда его цена упала до минимальной отметки.

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Модель появилась в продаже по цене 890 долларов или 70 000 рублей. После премьеры семейства нового поколения стоимость упала на несколько десятков долларов, а до 2 октября 2020 года в рамках акции на AliExpress купить Huawei P30 Pro можно менее чем за 510 долларов, т.е. примерно на 380 долларов дешевле по сравнению со стартом продаж. Для получения указанной выше стоимости нужно применить купон магазина в паре с промокодом HWS4000.

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Отметим, что в магазине «Ситилинк» флагман прошлого поколения обойдётся в 50 000 рублей или 635 долларов. За эти деньги модель предлагает покупателям 8 ГБ оперативной памяти в паре с постоянным запоминающим устройством вместимостью 256 ГБ.

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Huawei P30 Pro – последний флагман компании наряду со стандартным изданием с сервисами Google сразу из коробки. В связи с тем, что модель вышла до ввода американских санкций, она не потеряла доступа к Google Mobile Services и для полноценной работы бесконтактных платежей на базе технологии Google Pay никаких дополнительных манипуляций со смартфоном проводить не придётся. Завершая тему программного обеспечения, отметим наличие операционной системы Android 10 и прошивки EMUI 10.1. При этом из коробки установлены Android 9.0 Pie и EMUI 9.

Флагман 2019 года оснащён дисплеем OLED диагональю 6,47 дюйма. Экран отличается поддержкой HDR10, интегрированным сканером отпечатков пальцев и изогнутыми боковыми гранями. Разрешение – Full HD+. В каплевидном вырезе установлена фронтальная камера на 32 Мп. Одной из любопытных особенностей дисплея в смартфоне является то, что он используется вместо разговорного динамика.

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Разрешение основной камеры составляет 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп. Её ключевой фишкой является 8-мегапиксельный перископный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. Смартфон может похвастаться оптостабом и фазовой автофокусировкой. Поддержкой PDAF обзавёлся и ультраширокоугольный модуль. Снимать видео смартфон может в 4K UHD при 30 к/сек. Чуть правее от трёх модулей на тыльной панели установлены вспышка и времяпролётная камера.

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Сердцем Huawei P30 Pro выступает однокристальная система Kirin 980. Изделие не получило модемной платы для поддержки мобильных сетей пятого поколения. Чип работает на частоте 1,8-2,6 ГГц и выполняется по нормам 7-нанометрового технологического процесса. За питание в смартфоне отвечает встроенная аккумуляторная батарея, зарядная ёмкость которой составляет 4200 мА*ч. Она получила поддержку проводной и беспроводной подзарядки мощностью 40 Вт и 15 Вт соответственно.

В связи с отсутствием разговорного динамика модель лишилась стереозвука. Нет и разъёма для наушников, зато корпус имеет защиту от воды IP68. Также отметим USB-C, NFC, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. В Китае скоро компания начнёт тестировать прошивку EMUI 11.

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