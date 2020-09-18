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Компания Apple на днях провела презентацию, на которой представила умные часы Watch SE и Watch Series 6 вместе с планшетными компьютерами iPad и iPad Air. Новые смартфоны производитель пока решил не выпускать, отложив их премьеру на следующий месяц. Тем временем в России можно купить iPhone 11 Pro с официальной гарантией со скидкой от 12 000 рублей до 17 000 рублей в зависимости от модификации памяти.

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Американская компания по традиции представила флагман в трёх конфигурациях. В начальной он предлагает пользователям накопитель на 64 ГБ по цене 89 990 рублей на старте продаж. Сейчас в магазине «Ситилинк» стоимость смартфона 2019 года составляет 77 990 рублей.

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Версию со 128 ГБ пользовательской компании Apple пропустила, а в продвинутой модификации модель комплектуется встроенным хранилищем ёмкостью 256 ГБ. Прошлой осенью за смартфон просили 103 990 рублей, а сейчас – 88 490 рублей, т.е. на 15 500 рублей меньше.

Наконец, в максимальной конфигурации флагман поколения, которое через месяц станет прошлым, несёт на борту постоянное запоминающее устройство вместимостью 512 ГБ. За год стоимость смартфона упала на 17 000 рублей и сейчас она в магазине «Ситилинк» составляет 104 990 рублей вместо стартовых 121 990 рублей. Стоит отметить, что уже через месяц, цена упадёт ещё сильнее после премьеры моделей новой серии. Если только текущее поколение не будет снято с продажи, как это было сделано год назад с серией iPhone Xs и два года назад с iPhone X.

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Напомним, что iPhone 11 Pro оборудован фирменной однокристальная системой Apple A13 Bionic, которая вне зависимости от модификации работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Частота составляет 1,8 ГГц (ядра Thunder) и 2,65 ГГц (ядра Lightning). Подсистема питания представлена несъёмной аккумуляторной батареей с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi и USB Power Delivery (18 Вт). Зарядная ёмкость АКБ составила 3,046 мА*ч (11,67 Вт*ч).

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Смартфон оснащён матрицей на органических светодиодах Super Retina XDR диагональю 5,8 дюйма. Она имеет большой вырез, разрешение 1125p, Dolby Vision и True-tone. Повышенная частота обновления изображения не предусмотрена. Флагман 2019 года обзавёлся четырьмя оптическими модулями разрешением по 12 Мп. Один используется в качестве фронтальной камеры, а три установлены на тыльной панели. Они получили объективы с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм, 52 мм и 13 мм. Что интересно, компания на презентации говорила о 4-кратном оптическом приближении, т.е. зум-объектив соотносился не со стандартным модулем, как это обычно бывает, а с ультраширокоугольной камерой. Снимать видно модель может в 4K UHD при 24-60 FPS.

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Два дня назад iPhone 11 Pro обзавёлся программным обеспечением iOS 14, а в продаже он появился с операционной системой iOS 13. Также отметим чип NFC с поддержкой Apple Pay, защиту корпуса от воды по стандарту IP68, 3D-распознавания лиц Face ID вместо сканера отпечатков пальцев, GPS, Bluetooth, Wi-Fi 6. Флагман не поддерживает мобильные сети пятого поколения, не имеет слота под карту microSD и не располагает разъёмом для наушников. А вот стереодинамики присутствуют.