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Компания Apple вместе с парой новых умных часов анонсировала два планшетных компьютера. Они называются iPad и iPad Air.

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Начнём с версии Air. Она обрела новый дизайн, в котором можно заметить сходство с серией iPad Pro. Экранные рамки стали тоньше, а порт USB Type-C пришёл на смену проприетарному разъёму Lightning. Диагональ экрана составила 10,9 дюйма, а разрешение – 1640 х 2360 пикселей. В основе лежит матрица Liquid Retina. Сенсор Touch ID для сканирования отпечатка пальца расположился на верхнем торце (если держать планшет горизонтально) и встроен в клавишу питания.

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Apple iPad Air несёт на борту новую 5-нанометровую однокристальную систему A14 Bionic. Её мы увидим в iPhone 12 с высокой долей вероятности. Отметим, что Apple A14 Bionic стал первым в индустрии мобильным процессором, выполненным по нормам 5-нм технологии. Чипсет имеет шесть ядер. По словам разработчиков, производительность CPU увеличилась на 40%, а GPU – на 30%.

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Новинка обладает 12-мегапиксельной основной камерой со светосилой f/1,8, которую позаимствовали у версии Pro. Заявлена поддержка видеосъёмки в 4K Ultra HD с частотой 60 FPS. Для селфи предусмотрен оптический модуль на 7 Мп с диафрагмой f/2,2, который может снимать видео в Full HD при 60 FPS.

На борту также есть стереодинамики и адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц. Модель поддерживает работу с фирменным пером Apple Pencil. Также дополнительного можно приобрести клавиатуру, которая позволит превратить планшет в ноутбук.

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Apple iPad Air будет доступен в следующих цветовых вариантах: «Серебристый», «Зелёный», «Голубое небо», «Розовое золото» и «Серый космос». Версия с 64 ГБ встроенной памяти оценена в 55 900 рублей. За модель с поддержкой LTE нужно доплатить 12 000 рублей. Стоимость модификации с накопителем на 256 ГБ составила 69 900 рублей, а вариант с LTE также стоит на 12 000 рублей дороже.

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Компания Apple анонсировала более скромную модель iPad 8-го поколения. Она получила процессор A12 Bionic, выпущенный в 2018 году. Дисплей имеет диагональ 10,2 дюйма. Дизайн планшета не изменился по сравнению с предшественником.

Планшетный компьютер будет доступен в серой, серебристой и золотистой расцветках корпуса. Стоимость версии с 32 ГБ встроенной памяти составила 32 ГБ. Модификация с хранилищем вместимостью 128 ГБ оценена в 38 990 рублей. 12 000 рублей вне зависимости от комплектации нужно доплатить за модель с поддержкой сотовой связи.