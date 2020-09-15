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Американская компания Apple презентовала умные часы нового поколения. Вместе с моделью Apple Watch Series 6 производитель из Купертино выпустил более скромное решение. Вторая новинка называется Apple Watch SE. Но начнём мы с более топового носимого гаджета.

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Apple Watch Series 6 работают на базе программного обеспечения watchOS 7 с функцией отслеживания сна. Также на презентации отметили функцию определения уровня кислорода в крови. В случае его падения часы оповестят пользователя.

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Apple Watch Series 6 будут доступны синем, золотистом, сером и красном (Product RED) цветовых решениях. В США цена стартует с 399 долларов. В России за новинку придётся отдать 36 990 рублей (40 мм) или 39 490 рублей (44 мм).

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Apple Watch SE тоже будут доступны в двух версиях: 40 мм и 44 мм. Часы позаимствовали дизайн у модели четвёртого поколения, а в основу положен процессор S5. По словам производителя, версия SE оказалась на 100% мощнее по сравнению с моделью Apple Watch Series 3, а экран увеличился на 30%. Колёсико расположилось в верхней части правого торца.

Также отметим интегрированный компас и операционную систему watchOS 7, как и в более дорогой новинке компании. Модель может похвастаться барометрическим высотомером, который работает в паре с навигационным модулем GPS и адаптером беспроводной связи Wi-Fi. Компания уверяет, что часы распознают изменение высоты с точностью до 30 см.

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Apple Watch SE в США начнут продаваться по цене от 279 долларов за 40-миллимеровую модель с GPS и без поддержки сотовой связи. В России стоимость стартует с 24 990 рублей за базовый вариант. 44-миллиметровая модель обойдётся в 27 490 рублей. Старт продаж запланирован на 18 сентября 2020 года.