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Realme 6 Pro подешевел на 170 долларов – Snapdragon 720G, NFC, универсальная 64-Мп камера и экран 90 Гц по цене Xiaomi Redmi Note 9 Pro

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Компания Realme недавно представила смартфоны нового поколения, но даже флагман X7 Pro не во всём смог превзойти среднебюджетную модель Realme 6 Pro. Кроме того, сейчас она потеряла в цене, став ещё более привлекательным предложением за свои деньги.

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На AliExpress стоимость смартфона упала до 245 долларов, если делать заказ через мини-приложение для VK. За эти деньги вы получаете версию с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Именно этот вариант официально вышел на глобальный рынок минувшей весной по цене 349 евро или 415 долларов. Как видим, стоимость с момента старта продаж снизилась на 170 долларов. Отметим, что в магазине «Ситилинк» в России цена смартфона составляет 21 990 рублей или 290 долларов.

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На российском рынке Realme 6 Pro конкурирует с Redmi Note 9 Pro и превосходит его по многим параметрам. Смартфон компании Xiaomi также стоит порядка 22 000 рублей в магазине «Ситилинк». А вот на AliExpress его можно купить чуть дешевле, правда, оперативной памяти вы получите на 2 ГБ меньше.

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Герой заметки принёс в среднебюджетный сегмент экран с частотой обновления 90 Гц. Увы, в его основе лежит немного тускловатая матрица IPS. Диагональ составляет 6,6 дюйма, а разрешение соответствует формату Full HD+. В левой части дисплея есть овальный вырез со сдвоенной фронтальной камерой. Она представлена ультраширокоугольным модулем на 8 Мп с углом захвата 105 градусов и широкоугольным на 16 Мп.

В основу Realme 6 Pro положена 8-нанометровая система-на-чипе Snapdragon 720G, которая используется в Redmi Note 9 Pro. Мобильный процессор имеет графический контроллер Adreno 618, а частота CPU составляет 2,3 ГГц при максимальной нагрузке. За питание отвечает аккумулятор на 4300 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по технологии VOOC 4.0. Для восполнения заряда и синхронизации с ПК предусмотрен разъём USB Type-C. На полную подзарядку уходит менее часа, а время автономной работы в режиме просмотра видео составляет 14 часов.

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Разрешение основной камеры – 64 Мп + 8 Мп + 12 Мп + 2 Мп. Она не имеет оптической стабилизации изображения, зато сенсор на 12 Мп может похвастаться поддержкой 2-кратного оптического увеличения. Снимать видео в 4 UHD можно с частотой 30 к/сек, а в Full HD – с частотой до 120 к/сек. Заметим, что в этом ценовом сегменте почти нет смартфонов с телеобъективом и ультраширокоугольной фронтальной камерой. 

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На Realme 6 Pro предустановлена прошивка Realme UI 1.0, в основе которой лежит операционная система Android 10. По торцам разбросаны USB-C, решётка мультимедийного динамика, биометрический сенсор с клавишей питания и выход для наушников. Под капотом есть NFC, GPS, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.1 / Wi-Fi 5.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro имеет идентичный набор интерфейсов, а ёмкость аккумулятора составляет 5020 мА*ч. При этом модель не может похвастаться 90-герцовым дисплеем, ультраширокоугольной фронтальной камерой и телеобъективом.

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