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Стоимость смартфонов компании Xiaomi на AliExpress продолжает прыгать. После финальной летней распродажи, которая прошла в конце августа, цены пошли вверх, а сейчас вновь немного просели. В частности, модель Xiaomi Redmi Note 9 Pro можно купить на AliExpress примерно за 210 долларов.

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Именно столько сейчас стоит начальная модификация памяти, в которой смартфон оборудован накопителем вместимостью 64 ГБ. Вариант с хранилищем объёмом 128 ГБ обойдётся примерно в 230 долларов. Нужно отметить, что по сравнения с началом глобальных продаж цены упали более чем на 100 долларов. Так, топовая конфигурация поступила на рынок по цене 355 долларов (299 евро), а начальную оценили в 320 долларов (269 евро).

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В России смартфон продаётся официально в отличие от некоторых других моделей компании Xiaomi. Правда, только в модификации со 128 ГБ постоянной памяти. Цена в магазине «Ситилинк» составляет примерно 21 000-22 000 рублей (280-290 долларов) в зависимости от расцветки корпуса сейчас и 23 990 рублей (долларов) на старте продаж (320 долларов). Но стоит понимать, что в этом случае мы получаем официальную гарантию от производителя, а к стоимости на AliExpress ещё нужно прибавить налог.

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Вне зависимости от конфигурации Xiaomi Redmi Note 9 Pro комплектуется 6 ГБ оперативной памяти, которая обеспечивает работу SoC Snapdragon 720G. Новый 8-нанометровый мобильный процессор не сильно отличается от однокристальной системы Snapdragon 730G, которая также изготавливается по технологии 8-нм. Это подтверждают и бенчмарки, где чипсеты демонстрируют идентичные показатели. Частота CPU Kryo составляет 1,8-2,3 ГГц, а за графику отвечает Adreno 618.

Модель нового поколения сделала шаг вперёд по сравнению с предшественником в плане автономности. Ёмкость встроенного аккумулятора выросла более чем на 500 мА*ч и составила 5020 мА*ч, что является рекордом серии. Также заявлена 30-ваттная зарядка по проводу через USB-C.

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro досталась основная камера разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп с поддержкой 4K HD, но только при 30 FPS. Во фронталке используется сенсор на 16 Мп. Дисплей IPS обладает диагональю 6,67 дюйма, небольшим отверстием для селфи-камеры и разрешением Full HD+. Плотность точек составляет почти 400 пикселей на дюйм. Матрицу прикрывает Gorilla Glass 5. Корпус не имеет защиты от воды IP.

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Смартфон отличается двухчастной тыльной панелью в стиле моделей Google Pixel первых поколений. Биометрический сенсор установлен на боковом торце. Также есть NFC, Bluetooth/Wi-Fi, выход для подключения наушников и операционная система Android 10 с программным обеспечением MIUI 11. Прошивка MIUI 12 станет доступна в ближайшее время, а вот на одиннадцатую ревизию «зелёного робота» пока что рассчитывать не стоит. Массово рассылать ОС Android 11 компания начнёт лишь весной следующего года.

Недостатки у смартфона тоже есть. Главный – отсутствие поддержки повышенной частоты обновления изображения. Также в некоторых экземплярах Xiaomi Redmi Note 9 Pro можно наблюдать неравномерную подсветку вокруг отверстия для фронтальной камеры.