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На днях мы писали, что Xiaomi выпустила в России стабильную версию программного обеспечения MIUI 12 для модели Mi 8 Lite, которую представили в сентябре 2018 года. Сегодня стало известно о выходе российской прошивки MIUI 12 Stable для ещё одного смартфона двухлетней давности. Речь идёт о Pocophone F1, который в своё время был самым доступным решением на Snapdragon 845 в мире.

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Смартфон смог сделать революцию на рынке, т.к. предложил на момент своей премьеры флагманскую однокристальная систему по цене устройства среднего класса. Так, вариант с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем компания оценила в 300 долларов, а уже весной 2019 года стоимость упала до 215 долларов. Правда, только в Индии, где модель была изначально анонсирована.

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Установленная в Pocophone F1 система-на-чипе Snapdragon 845 от Qualcomm – последняя флагманская платформа американского чипмейкера, выполненная по 10-нанометровой технологии. Уже в конце 2018 года компания представила SoC Snapdragon 855, в которой перешли на 7-нанометровый техпроцесс. Герой заметки несёт на борту 64/128 ГБ постоянной памяти в зависимости от модификации. Отдельно предусмотрена специальная версия с корпусом из кевлара. Она получила накопитель вместимостью 256 ГБ и 8 ГБ ОЗУ.

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Разработчикам пришлось много где срезать углы, чтобы оставить стоимость смартфона на невысоком уровне. В 2018 году на рынке ещё появлялись решения в цельнометаллических корпусах, но всё же уже тогда прослеживалась тенденция к переходу на стекло. Наш герой и вовсе получил пластиковую рамку и такой же задник. Спереди при этом установлено стекло Gorilla Glass 5.

Xiaomi Pocophone F1 оснащён IPS-панелью формата Full HD+. Она имеет размер 6,18 дюйма по диагонали и неоправданно широкий вырез в стиле iPhone X. Если в смартфонах Apple в моноброви обосновались сенсоры Face ID наряду с типичным набором компонентов, то модель Xiaomi ничем подобным похвастаться не может. Разрешение фронтальной камеры составило 20 Мп.

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На камере компания из Поднебесной также сэкономила. Сзади у смартфона установлен двойной блок, но радует, что исполнение модуля не было позаимствовано ни у кого. Разрешение главного сенсора составляет 12 Мп (Sony IMX363), а вспомогательного – 5 Мп. Идентичная камера используется в Xiaomi Mi Max 3, Mi 8 Lite и Mi 8 SE. Зато снимать видео можно в 4K Ultra HD с частотой до 60 FPS.

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Ёмкость комплектной батареи составила 4000 мА*ч. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку проводным путём. Мощность равна 18 Вт. На борту смартфона есть радио, GPS, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Выход для подключения проводных наушников тоже имеется. А вот чип NFC отсутствует.

В продаже Xiaomi Pocophone F1 появился с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo вместе с оболочкой MIUI 9. Новая ревизия проприетарной прошивки может стать для смартфона последним крупным обновлением. MIUI 12 построена на базе ОС Android 10. Точно можно сказать, что свежая версия «зелёного робота» для доступного флагмана не будет выпущена. Российская стабильная прошивка проходит под номером v12.0.2.0.QEJRUXM. Если не хотите ждать OTA-обновления, можете скачать архив и установить апдейт вручную, сделав резервную копию данных.