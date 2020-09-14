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Компания Xiaomi в начале августа 2020 года начала рассылать в Китае программное обеспечение MIUI 12 Stable для недорогой модели Mi 8 Youth. Вышел смартфон во второй половине 2018 года. За пределами Поднебесной он продаётся как Xiaomi Mi 8 Lite. На минувших выходных для него стала доступна стабильная версия прошивки MIUI 12 в России.

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Смартфон начал продаваться с операционной системой Android 8.1 Oreo, поверх которой была установлена фирменная прошивка MIUI 10. Вместе с MIUI 11 он получил сначала ОС Android 9.0 Pie, а затем и десятую ревизию «зелёного робота». Программное обеспечение MIUI 12 основано на ОС Android 10, а Android 11 модель уже не получит. А вот на MIUI 13 владельцы Mi 8 Lite ещё рассчитывать могут.

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Модель получила прошивку под номером MIUI 12.0.1.0.DTRUXM. Обновление распространяется волнами «по воздуху», поэтому российские пользователи все сразу апдейт не получат. Если вы не хотите ждать OTA-обновления, можете скачать архив и установить через «три точки» либо войдя в режим восстановления.

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Напомним, что Xiaomi Mi 8 Lite несёт на борту 14-нанометровую систему-на-кристалле Snapdragon 660, которая в 2018 году была весьма желанной для всех представителей среднебюджетного класса. Мобильный процессор располагает ядрами с частотой до 2,2 ГГц и графическим контроллером Adreno 512. Работает чипсет в паре с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ в топовой модификации. Также есть модификации, в которых смартфон предлагает 4 ГБ ОЗУ и хранилищем ёмкостью 64 ГБ.

Телефон имеет корпус из стекла и металла, а спереди обосновался дисплей диагональю 6,26 дюйма. В основе лежит матрица IPS LCD формата Full HD+, которая получила чёлку с динамиком, сенсорами приближения/освещения и 24-мегапиксельной фронтальной камерой. Последняя может распознаваться пользователя по лицу.

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Вопросами питания в Xiaomi Mi 8 Lite занимается аккумуляторная батарея на 3350 мА*ч. Она поддерживает 18-ваттную зарядку проводным путём по технологии Qualcomm Quick Charge 3.0. На тыльной стороне смартфона расположились два модуля основной камеры, разрешение которых составляет 12 Мп + 5 Мп, и дактилоскопический сенсор как одно из средств биометрической идентификации пользователя.

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Модель 2018 года осталась без чипа NFC и разъёма для подключения проводных наушников. Естественно, защиты от воды смартфон тоже не получил, ведь этим пока не могут похвастаться даже современные флагманские решения компании из Пекина. Но при этом защита от брызг тоже не предусмотрена, хотя сейчас она встречается даже в 100-долларовых устройствах китайского производителя.

Корпус Xiaomi Mi 8 Lite имеет размеры 156,4 х 75,8 х 7,5 мм. Весит телефон 169 граммов. Под капотом нашлось место для адаптеров Wi-Fi/Bluetooth и навигационного модуля GPS. И прочего отметим разъём USB Type-C для подзарядки и синхронизации с ПК, гибридный слот под карту microSD и поддержку 4K UHD при 30 FPS.