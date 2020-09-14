В российской рознице падает цена видеокарт GeForce RTX 2070 от MSI и Gigabyte
Сегодня мы писали о снижении стоимости графических адаптеров GeForce RTX 2060 в исполнении компаний EVGA и Gigabyte. Купить ускорители по сниженной цене можно в «Регард» и «Ситилинк». Также в преддверии выхода семейства GeForce RTX 30 на рынок падает стоимость видеокарт GeForce RTX 2070.
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В данном материале мы рассмотрим модели RTX 2070 VENTUS GP и RTX 2070 WindForce 2X от MSI и Gigabyte соответственно. Обе модели основаны на чипе TU106-400, который выполняется по нормам 12-нанометрового технологического процесса. GPU имеет 2304 ядра CUDA, 144 текстурных блоков, 64 блока растеризации, 288 тензорных ядер и 36 ядер трассировки лучей. Частота составляет от 1410 МГц в обычном режиме до 1620 МГц в режиме Boost.
Графические ускорители MSI RTX 2070 VENTUS GP и Gigabyte RTX 2070 WindForce 2X получили видеопамять типа GDDR6. Объём VRAM составляет 8 ГБ, а эффективная частота – 14 ГГц. Пропускная способность – 448 ГБ/сек. Видеопамять соединяется с GPU посредством 256-битной шины.
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На борту есть HDMI и три разъёма DisplayPort, т.е. подключить можно одновременно четыре внешних экрана. Ускорители поддерживают работу с 8K Ultra HD мониторами. Также из общего отметим TDP 175 Вт, поддержку DirectX 12, OpenGL 4.5, PCI Express 3.0 и необходимость в дополнительном питании. Рекомендуемая мощность блока питания – 550 Вт.
Обе видеокарты имеют разъём 8 pin и активную систему охлаждения, занимающую два слота материнской платы. Модель компании MSI является более компактной. Её размеры составляют 232 х 127 х 42 мм. Ускоритель Gigabyte имеет габариты 265 х 121 х 41 мм.
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MSI RTX 2070 VENTUS GP обойдётся в 37 560 рублей в магазине «Регард». Для заказа видеокарты нажмите здесь. Купить Gigabyte RTX 2070 WindForce 2X «Регард» можно по этой ссылке. Стоимость также составляет 37 560 рублей.
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