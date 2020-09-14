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Тематические ресурсы вот-вот опубликуют обзоры графических ускорителей NVIDIA серии GeForce RTX 30 на чипах поколения Ampere. Тем временем в российской рознице, которая ожидает появления новинок, в цене теряют видеокарты семейства Turing. В частности, GeForce RTX 2060 в исполнении EVGA и Gigabyte.

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В магазине «Регард» сейчас за 27 100 рублей можно купить модель EVGA RTX 2060 KO GAMING. В её основе лежит 12-нанометровый графический процессор с кодовыми наименованием TU106-300. Чип поколения Turing имеет 1920 универсальных процессоров, поддерживает DirectX 12/OpenGL 4.5, а его частота в Boost-Режиме составляет 1680 МГц. Номинальная частота GPU – 1365 МГц. Видеочип также может похвастаться 120 текстурными блоками и 48 блоками растеризации наряду с 30 RT-ядрами и 240 тензорными.

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Память видеокарты типа GDDR6 в объёме 6 ГБ трудится на частоте 1750 МГц. Эффективная частота – 14 ГГц. 192-разрядная шина позволяет получить пропускную способность в 336 ГБ/сек. Активная система охлаждения в видеокарте занимает два слота на материнской плате.

В список разъёмов входят DisplayPort, HDMI и DVI. EVGA RTX 2060 KO GAMING поддерживает работу с тремя мониторами при разрешении до 7680 х 4320 точек (8K Ultra HD). Для дополнительного питания предусмотрен разъём 8 pin, величина отвода тепловой мощности составляет 160 Вт, а производитель рекомендует использовать блок питания мощностью от 500 Вт. Видеокарта имеет размеры 202 х 111 х 38 мм.

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В свою очередь в магазине «Ситилинк» упала стоимость графического адаптера Gigabyte RTX 2060 WindForce. Ключевые параметры совпадают с характеристиками видеокарты в исполнении EVGA, но есть несколько отличий. Так, ускоритель имеет длину 264,9 мм, а система охлаждения с радиатором и двумя вентиляторами занимает три слота. Стоимость модели тоже составляет чуть более 27 000 рублей.

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Купить Gigabyte RTX 2060 WindForce в магазине «Ситилинк» можно по этой ссылке. Для заказа EVGA RTX 2060 KO GAMING в «Регард» нажмите здесь. Отметим, что в обоих случаях вы получаете RTL-версию с расширенным комплектом поставки, а не OEM, и официальную гарантию на 36 месяцев.