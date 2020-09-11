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Сегодня мы уже писали о двух смартфонах компании Sharp. О них вы можете прочитать здесь и здесь. В этом материале рассмотрим ещё две новинки производителя из Страны восходящего Солнца. Они называются Sharp Aquos Sense 4 и Sense 4 Plus.

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Оба смартфона технологического гиганта из Японии оборудованы мобильным процессором Snapdragon 720G. Чипсет получил ядра Kryo с частотой до 2,3 ГГц, а графическая подсистема представлена ускорителем Adreno 618. В отличие от двух предыдущих новинок китайской компании эти две модели не могут похвастаться поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения.

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Sharp Aquos Sense 4 и Sense 4 Plus получили защиту от воды по стандартам IP65 и IP68. Из общего стоит отметить наличие NFC, адаптеры Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5, а также операционную систему Android 10. Для подзарядки и синхронизации с персональными компьютерами предусмотрен симметричный разъём USB-C. Выход под наушники есть только у старшей модели.

Sharp Aquos Sense 4 оборудован 5,8-дюймовой панелью IGZO с разрешением Full HD+. На лицевой стороне вместе с дисплеем нашлось место для кнопки Home, совмещённой с биометрическим сенсором. В каплевидном вырезе обосновалась фронтальная камера с разрешением 8 Мп, светосилой f/2 и углом захвата 78 градусов.

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На тыльной стороне смартфона установлена основная камера с тремя модулями. Как и в модели Aquos Sense 5G, её разрешение составляет 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Камера имеет софтверную стабилизацию изображения. Ёмкость комплектной батареи составляет 4570 мА*ч.

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В Sharp Aquos Sense 4 Plus используется сразу шесть оптических модулей. В фронталке вместе с 8-мегапиксельной матрицей установлен дополнительный сенсор на 2 Мп для размытия фона. Сзади в смартфоне обосновалась основная камера разрешением 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп. 5-мегапиксельный модуль имеет ультраширокоугольную оптику с углом захвата 115 градусов. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4120 мА*ч. Биометрический сенсор установлен сзади.

Sharp Aquos Sense 4 оборудован 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. В версии Plus установлено вдвое больше ОЗУ, а хранилище рассчитано на 128 ГБ данных. О ценах японская компания пока что не говорит ничего.