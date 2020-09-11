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Sharp анонсировала уникальный смартфон с 240-Гц дисплеем OLED

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Пока Huawei готовится представить свой первый смартфон со 120-герцовой панелью компания Sharp выпустила уже вторую модель, которая может похвастаться дисплеем с частотой обновления изображения 240 Гц. Новинка японского гиганта имеет длинное название Sharp Aquos Zero 5G Basic. Она является чуть упрощённым вариантом флагмана Aquos Zero 2. Его представили в конце весны текущего года в качестве первого в мире решения с 240-герцовой матрицей.

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Справедливости ради нужно заметить, частоту обновления можно назвать фейковой в обоих случаях, поскольку каждый второй отрисованный фрейм – чёрный. Другими словами, Sharp достигла 120 Гц комбинацией ШИМ и 120 Гц.

Уникальность Sharp Aquos Zero 5G Basic заключается в том, что это дебютная модель с 240-Гц панелью в среднем класса. Она оборудована 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 765G. Чип имеет ядра с частотой до 2,4 ГГц, графический контроллер Adreno 620 и модем Snapdragon X52, который обеспечивает работу в сетях пятого поколения.

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Компания отказалась от использования изогнутой матрицы, и новинка получила плоский дисплей OLED. Диагональ составляет 6,4 дюйма, а разрешение – 2340 х 1080 точек, что соответствует формату FHD+. Плотность пикселей равна примерно 400 ppi. В экран интегрирован биометрический сенсор, а вверху лицевой стороны обосновалось отверстие круглой формы с 16,3-мегапиксельной фронтальной камерой.

Корпус Sharp Aquos Zero 5G Basic имеет габаритные размеры 161 х 75 х 9 мм и может похвастаться защитой от воды по стандартам IP65/68. Весит модель 182 грамма. Покупателям смартфон будет предложен в белой, серой и чёрной расцветках корпуса.

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Для любителей фото- и видеосъёмки предусмотрена трёхмодульная основная камера. Стандартный сенсор имеет разрешение 48 Мп и дополнен объективом с диафрагмой f/1,8. В ультраширокоугольной камере используется датчик изображения разрешением 13,1 Мп. Угол захвата изображения составляет 125 градусов. Телеобъектив получил 8-мегапиксельную матрицу. В каждом модуле есть электронная стабилизация.

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Подсистема питания представлена комплектным аккумулятором ёмкостью 4050 мА*ч, восполнить заряд которого можно через порт USB Type-C. Под капотом есть модули GPS, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, а также чип NFC для бесконтактной оплаты. При этом новинка не даст вам возможности заряжать смартфон и слушать одновременно музыку через проводные наушники по причине отсутствия 3,5-миллиметрового аудиовыхода.

В продаже Sharp Aquos Zero 5G Basic появится с предустановленной операционной системой Android 10. Доступна модель будет в модификациях с 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти соответственно. Стоимость смартфона пока что не была объявлена.

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