Sharp анонсировала уникальный смартфон с 240-Гц дисплеем OLED
Пока Huawei готовится представить свой первый смартфон со 120-герцовой панелью компания Sharp выпустила уже вторую модель, которая может похвастаться дисплеем с частотой обновления изображения 240 Гц. Новинка японского гиганта имеет длинное название Sharp Aquos Zero 5G Basic. Она является чуть упрощённым вариантом флагмана Aquos Zero 2. Его представили в конце весны текущего года в качестве первого в мире решения с 240-герцовой матрицей.
реклама
Справедливости ради нужно заметить, частоту обновления можно назвать фейковой в обоих случаях, поскольку каждый второй отрисованный фрейм – чёрный. Другими словами, Sharp достигла 120 Гц комбинацией ШИМ и 120 Гц.
Уникальность Sharp Aquos Zero 5G Basic заключается в том, что это дебютная модель с 240-Гц панелью в среднем класса. Она оборудована 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 765G. Чип имеет ядра с частотой до 2,4 ГГц, графический контроллер Adreno 620 и модем Snapdragon X52, который обеспечивает работу в сетях пятого поколения.
Компания отказалась от использования изогнутой матрицы, и новинка получила плоский дисплей OLED. Диагональ составляет 6,4 дюйма, а разрешение – 2340 х 1080 точек, что соответствует формату FHD+. Плотность пикселей равна примерно 400 ppi. В экран интегрирован биометрический сенсор, а вверху лицевой стороны обосновалось отверстие круглой формы с 16,3-мегапиксельной фронтальной камерой.
Корпус Sharp Aquos Zero 5G Basic имеет габаритные размеры 161 х 75 х 9 мм и может похвастаться защитой от воды по стандартам IP65/68. Весит модель 182 грамма. Покупателям смартфон будет предложен в белой, серой и чёрной расцветках корпуса.
реклама
Для любителей фото- и видеосъёмки предусмотрена трёхмодульная основная камера. Стандартный сенсор имеет разрешение 48 Мп и дополнен объективом с диафрагмой f/1,8. В ультраширокоугольной камере используется датчик изображения разрешением 13,1 Мп. Угол захвата изображения составляет 125 градусов. Телеобъектив получил 8-мегапиксельную матрицу. В каждом модуле есть электронная стабилизация.
реклама
Подсистема питания представлена комплектным аккумулятором ёмкостью 4050 мА*ч, восполнить заряд которого можно через порт USB Type-C. Под капотом есть модули GPS, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, а также чип NFC для бесконтактной оплаты. При этом новинка не даст вам возможности заряжать смартфон и слушать одновременно музыку через проводные наушники по причине отсутствия 3,5-миллиметрового аудиовыхода.
В продаже Sharp Aquos Zero 5G Basic появится с предустановленной операционной системой Android 10. Доступна модель будет в модификациях с 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти соответственно. Стоимость смартфона пока что не была объявлена.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила