Sharp представила первый в мире смартфон с Android 11 из коробки
Японская компания Sharp представила смартфон, который первым в мире получит операционную систему Android 11 сразу из коробки, а не с одним из обновлений программного обеспечения. Модель называется Sharp Aquos Sense 5G.
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Новинка получила 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 690 с графикой Adreno 619L. Однокристальная система имеет два ядра Cortex-A77 с частотой 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Также SoC содержит модем для работы в мобильных сетях пятого поколения. Работает чипсет в паре с 4 ГБ оперативной памяти, а вместимость накопителя составляет 64 ГБ. Вопросами питания в смартфоне занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 4570 мА*ч, которая заряжается через порт USB Type-C.
На лицевой панели Sharp Aquos Sense 5G установлен дисплей IGZO диагональю 5,8 дюйма с разрешением Full HD+ и плотностью пикселей 435 точек/дюйм. Внизу фронтальной камеры расположена клавиша «Домой» с интегрированным биометрическим сенсором, что сейчас встречается довольно редко. Для 8-мегапиксельной селфи-камеры предусмотрен каплевидный вырез.
На тыльной стороне смартфона обосновалось сразу три оптических модуля: главный, ультраширокоугольный и телеобъектив. Разрешение первых двух составляет по 12 Мп, а последнего – 8 Мп. Светосила – f/2,0 + f/2,4 + f/2,4 соответственно. Все три модуля получили поддержку электронной стабилизации изображения. Оптостаб не предусмотрен. Угол обзора в ультраширокоугольной камере составляет 121 градус.
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Габаритные размеры корпуса – 148 х 71 х 8,9 мм. Весит модель 176 граммов. Новинка осталась без разъёма для наушников, зато получила чип NFC, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Стоимость Sharp Aquos Sense 5G пока что не объявлена.
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