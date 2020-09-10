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Компания Xiaomi запустила очередную акцию на официальном сайте. В рамках распродажи можно по скидке приобрести телевизоры смартфоны и ряд других продуктов производителя из Поднебесной с официальной гарантией.

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Сильнее всех телефонов подешевела модель Redmi Note 9S, которая является первым представителем линейки нового поколения. Смартфон предлагается в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Официальная стоимость снижена на 4500 рублей и составляет 13 490 рублей.

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Напомним, что девайс оборудован основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, имеет 16-мегапиксельную фронталку, а в основе лежит 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 720G с частотой до 2,3 ГГц. За графику отвечает Adreno 618.

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Вопросами питания в Redmi Note 9S занимается интегрированный аккумулятор на 5020 мА*ч. Дисплей IPS характеризуется разрешением FHD+ и размером 6,67 дюйма по диагонали. Главная слабая сторона смартфона – отсутствие чипа NFC.

Стоимость версии Pro нового поколения упала на 2000 рублей на момент написания материала. Но когда вы будете читать заметку, цена может опуститься ещё на 2000 рублей, составив 19 990 рублей. До для этого свой лайк смартфону должна поставить 1000 пользователей.

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Redmi Note 9 Pro тоже оснащён АКБ на 5020 мА*ч, 8-нм чипсетом Snapdragon 720G, 16-мегапиксельной фронталкой и 6,66” дисплеем IPS. При этом продвинутая версия обладает чипом NFC, а разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

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По 3000 рублей в цене потеряло сразу четыре смартфона. Флагман POCO F2 Pro стоит по акции 46 990 рублей. Он оборудован 7-нанометровой платформой Snapdragon 865 в паре с 8 ГБ оперативки. Накопитель вместимостью 256 ГБ представляет подсистему питания.

Главная особенность модели – выдвижная фронтальная камера на 20 Мп. Дисплей OLED имеет диагональ 6,67 дюйма. Разрешение тыльной камеры составляет 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп, в то время как за питание отвечает АКБ на 4700 мА*ч.

Стоимость Xiaomi Mi Note 10 Lite снижена с 32 990 рублей до 29 990 рублей. Смартфон оснащён Snapdragon 730G с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем вместимостью 128 ГБ. В основной камере установлены оптические модули на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 5 Мп, а во фронтальной – на 16 Мп.

Главные особенности модели – изогнутый дисплей AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев и аккумуляторная батарея ёмкостью 5260 мА*ч, которая получила поддержку 33-ваттной зарядки по проводу. Чип NFC под капотом тоже имеется.

Стоимость Redmi Note 8 Pro в модификации 6/64 ГБ компания по акции снизила до 16 990 рублей, а при покупке дарит универсальную мобильную батарею ёмкостью 10 000 мА*ч. Модель является первым в мире смартфоном на чипе Helio G90T и с 64-Мп камерой.

Также на 3000 рублей снижена цена Redmi Note 9 с 3 ГБ оперативки и встроенным хранилищем на 64 Мп. Хотя сегодня мы писали, что по Trade-in в магазине «МегаФон» смартфон можно купить менее чем за 10 000 рублей, сдав два устройства, которые необязательно должны быть в рабочем состоянии.

Что касается телевизоров, 55-дюймовая модель Xiaomi Mi TV 4S стоит на 7000 рублей дешевле. Так, её цена снижена с 36 990 рублей до 29 990 рублей. На 4000 рублей подешевел 50-дюймовый Mi TV 4S, а стоимость 43-дюймового решения упала до 22 990 рублей. Все они оснащены панелями 4K UHD. 32-дюймовый HD-телевизор обойдётся в 9990 рублей.

По скидке доступны моноподы, наушники, зубные щётки, самокаты, роботы-пылесосы и ряд аксессуаров. Со всеми предложениями можно ознакомиться на сайте Xiaomi, перейдя по этой ссылке.