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Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 в России подешевел рекордно, но временно. В магазине «МегаФон» модель можно приобрести менее чем за 10 000 рублей. Правда, для этого придётся сдать два старых гаджета, необязательно рабочих. Кроме того, это предложение действует исключительно на начальную модификацию памяти.

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Модель представили в последний день апреля нынешнего года, а 12 мая начались продажи. При этом на момент премьеры смартфона в ассортименте компании уже были версии Pro и Pro Max. Стандартное издание получило пластиковый каркас и стекло Gorilla Glass 5 спереди. Оно прикрывает матрицу IPS LCD формата Full HD+. Диагональ дисплея составляет 6,53 дюйма, а разрешение – 1080 пикселей по узкой стороне.

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Китайская компания решила существенно изменить дизайн по сравнению с моделью восьмой серии, хотя технические параметры почти все остались неизменными. Из лицевой панели пропала надпись Redmi, а место каплевидного выреза заняло небольшое отверстие в левом верхнем углу дисплея. При этом оно также содержит 13-мегапиксельную фронтальную камеру.

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Сзади остался биометрический сканер, а дизайн основной камеры полностью изменился. Вместо вертикальной площадки слева теперь мы видим квадратный блок по центру. Разрешение модулей не изменилось – главный на 48 Мп с поддержкой 4K UHD, ультраширокоугольный на 8 Мп и пара 2-мегапиксельных.

Главное же нововведение в техническом плане – мобильный процессор Helio G85, который заменил собой чипсет Snapdragon 665. 12-нанометровая однокристальная система объединяет ядра Cortex-A75 и Cortex-A55 с частотой 1,8-2,0 ГГц и графический контроллер Mali-G52 MC2. В России смартфон продаётся в модификациях с 3/4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем ёмкостью 64/128 ГБ в зависимости от модификации соответственно. В AnTuTu устройство набирает около 200 000 баллов в среднем.

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Xiaomi Redmi Note 9 в конфигурации 3/64 ГБ компания оценила в 16 990 рублей. Сдав два гаджета, в магазине «МегаФон» купить смартфон можно примерно за 9500 рублей. Акция действует до 30 сентября 2020 года. С её условиями можно ознакомиться здесь, а заказать модель – тут. Предложение не распространяется на версию 4/128 ГБ. Она обойдётся в 15 990 рублей, т.е. на 2000 рублей дешевле, чем на старте продаж весной.

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Модель несёт на борту аккумуляторную батарею ёмкостью 5020 мА*ч. Встроенный аккумулятор получил поддержку 18-ваттной зарядки проводным путём. Смотреть видео на полном заряде можно 18 часов, а разговаривать по телефону – вдвое дольше. Нужно отметить, что пока ни одна модель линейки не может похвастаться столько ёмкой АКБ. Исключением уже совсем скоро может стать Redmi Note 10 – смартфону приписывают аккумулятор на 5160 мА*ч.

По торцам телефона разбросаны разъём для наушников, тройной лоток для SIM-карт и карты microSD, решётка мультимедийного динамика, симметричный порт USB Type-C и инфракрасный излучатель. Под капотом есть NFC, GPS, Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии в Xiaomi Redmi Note 9 составляет 0,8 Вт/кг (голова) и 1,14 Вт/кг (тело). Максимальное допустимое значение для Европы – 2 Вт/кг.