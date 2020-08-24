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Смартфоны Xiaomi продолжают предлагаться со скидкой на торговой площадке AliExpress в рамках последней летней распродажи. Сегодня мы уже несколько раз писали о том, какие модели можно выгодно купить. В этом материале рассмотрим ещё пять смартфонов стоимостью менее 10 000 рублей.

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Первая модель – Redmi Note 8 без чипа NFC. Модификацию с накопителем вместимостью 64 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти с промокодом BEREGITESEBYA можно купить чуть более чем за 9000 рублей. Согласно «Яндекс.Маркет», в России цена этой комплектации стартует с 12 000 рублей. Все предложения – здесь.

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Xiaomi Redmi Note 8 на момент премьеры был самым дешёвым в мире решением с Quad-камерой. Он имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Фронталка в смартфоне – 13-мегапиксельная. Из особенностей также пластиковый корпус с защитой от брызг и аккумуляторную батарею на 4000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу.

Вторая модель – Redmi Note 9. Сегодня мы писали, что смартфон с NFC стоит по скидке от 10 500 рублей. Версия без поддержки Near Field Communication обойдётся примерно в 9300 рублей с промокодом BEREGITESEBYA, как и Redmi Note 8. Для получения такой цены ищите в списке модификацию с плашкой Flash Deal. Стоимость в России, по данным «Яндекс.Маркет» – от 11 600 рублей. Все предложения – тут.

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При этом устройство нового поколения получило аккумуляторную батарею ёмкостью 5020 мА*ч, а диагональ экрана выросла до 6,53 дюйма. Разрешение основной и фронтальной камер не изменилось. Вместимость встроенного накопителя составила 64 ГБ, а оперативной памяти предусмотрено 3 ГБ.

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Смартфон за 6000 рублей не от брендов пятого эшелона – тоже реальность. Если быть точнее, то за 6200 рублей. Промокод POZVONIMAME позволяет получить такую цену на Redmi 9A, один из самых новых телефонов компании Xiaomi. В России стоимость стартует с 7000 рублей. Все предложения – тут.

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Модель несёт на борту 2 ГБ оперативки в паре с 12-нанометровым чипсетом Helio G25. Накопитель имеет вместимость 32 ГБ. За питание отвечает комплектная батарея ёмкостью 5000 мА*ч. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, а фронтальной – 5 Мп.

Xiaomi Redmi 9 за 8800 рублей можно купить в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ пользовательской, но без чипа NFC. Вариант с NFC в той же комплектации обойдётся на 800 рублей дороже. В обоих случаях нужно использовать промокод BEREGITESEBYA. Стоимость версии 4/64 ГБ в России составляет от 10 200 рублей за вариант с NFC. Все цены – тут.

В Redmi 9 используется чипсет Helio G80. Как и в моделях серии Redmi Note девятого поколения, ёмкость комплектной батареи составляет 5020 мА*ч. В основной камере установлены четыре модуля разрешением 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а во фронтальной – один на 8 Мп.

Наконец, последняя модель, о которой мы поговорим, называется Redmi 9C. Смартфон с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ без NFC стоит чуть более 6700 рублей по промокоду POZVONIMAME. 7400 рублей стоит модификация с 3 ГБ оперативки и хранилищем вместимостью 64 ГБ. Ещё около 300 рублей нужно доплатить за варианты с NFC. В России стоимость стартует с 9300 рублей. Все предложения вы найдёте здесь.

Напомним, что Redmi 9C оборудован системой-на-чипе Helio G35. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5000 мА*ч. Также смартфон получил основную камеру разрешением 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную.