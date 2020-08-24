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С 24 по 28 августа 2020 года много смартфонов на AliExpress в рамках распродажи «Миллион скидок» можно купить по низкой цене. Один из них – Xiaomi Redmi Note 9. Это модель, которая претендует на звание одной из самых продаваемых в нынешнем году. Сейчас её цена в топовой комплектации упала на 140 долларов по сравнению с началом продаж.

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На AliExpress в магазине Hong Kong Goldway смартфон Xiaomi Redmi Note 9 купить можно по скидке. Версия с 4 ГБ оперативной памяти, накопителем на 128 ГБ и чипом NFC обойдётся примерно в 11 500 рублей или 155 долларов с промокодом LETONEUHODI. При этом на старте продаж цена составляла 295 долларов (249 евро).

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Вариант с NFC, 3 ГБ оперативки и хранилищем объёмом 64 ГБ обойдётся в 10500 рублей или 140 долларов вместо 235 долларов (199 евро) на старте. Для этого нужно применить промокод BEREGITESEBYA. По указанной выше ссылке вы сможете купить Redmi Note 9 и в модификации без NFC. Цена стартует со 125 долларов с учётом промокода.

В России рекомендованная цена конфигураций 3/63 ГБ и 4/128 ГБ составила 16 990 рублей и 18 990 рублей соответственно. В каждой предусмотрен чип NFC. В «Ситилинк» уже можно сэкономить порядка 3000 рублей. «Серая» версия стоит от 13 000 рублей за базовую комплектацию. Все предложения вы можете посмотреть в каталоге «Яндекс.Маркет».

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Xiaomi Redmi Note 9 получил 6,53-дюймовую LCD-панель формата Full HD+. В левом углу дисплея расположена фронтальная камера. В её основе лежит 13-мегапиксельная матрица. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. По части оптических модулей никаких отличий модель нового поколения в сравнении с Redmi Note 8 предложить не в состоянии.

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Сердцем смартфона выступает 12-нанометровый процессор производства MediaTek. Однокристальная система Helio G85 объединяет ядра с частотой 1,8-2,0 ГГц и графику Mali-G52 MC2. Для расширения встроенной памяти предусмотрен отдельный слот для microSD-карты. Подсистема питания представлена большим аккумулятором, ёмкость которого составила 5020 мА*ч. Это рекорд серии. Ранее максимальным было значение 4500 мА*ч у версии Pro предыдущего поколения.

Под капотом Xiaomi Redmi Note 9 нашлось место для чипа NFC, адаптера Bluetooth 5, Wi-Fi 2,4/5 ГГц и GPS. По торцам раскиданы порт USB-C, 3,5-миллиметровое гнездо для проводной гарнитуры, кнопки питания и регулировки громкости, микрофоны, а также инфракрасный излучатель. В продаже модель появилась с операционной системой Android 10 и прошивкой MIUI 11. Сейчас постепенно китайская компания начинает обновлять программное обеспечение смартфона до версии MIUI 12.

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В AnTuTu Redmi Note 9 набирает в среднем порядка 200 000 баллов. В многопоточном режиме программного обеспечения Geekbench 5 результат составляет около 1300 баллов. SAR – 0,8 Вт/кг (голова) и1,14 Вт/кг (тело). Из прочих параметров отметим поддержку 18-ваттной зарядки по проводу, тыльный биометрический сенсор, пластиковый каркас и стекло Gorilla Glass 5 на лицевой стороне.