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30 июля 2020 года южнокорейская компания Samsung представила среднеуровневый смартфон Galaxy M31s. Через неделю он начал продаваться, а сегодня, 19 августа, добрался до российского рынка.

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Новинка оборудована фирменным 10-нанометровым чипсетом Exynos 9611, который имеет восемь ядер с пиковой частотой 2,3 ГГц. За графику отвечает контроллер Mali-G72 MP3. Российская версия смартфона оборудована 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и встроенным накопитель UFS 2.1 вместимостью 128 ГБ с поддержкой расширения картами microSD.

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Samsung Galaxy M31s заключён в корпус из пластика со стеклом Gorilla Glass третьего поколения на лицевой стороне. Оно прикрывает матрицу Infinity-O диагональю 6,5 дюйма с отверстием под 32-мегапиксельную фронтальную камеру (f/2,2). Экран поддерживает съёмку видео в 4K Ultra HD с частотой 30 к/сек. Дисплей смартфона характеризуется разрешением Full HD+. Плотность точек составляет около 400 ppi.

Несмотря на применение панели Super AMOLED, южнокорейские разработчики оставили биометрический сканер на правой боковой панели. Там он совмещён с кнопкой питания и составляет компанию сдвоенной клавише управления громкостью.

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Сзади расположена основная камера, представленная четырёхмодульным блоком. Разрешение двух дополнительных датчиков изображения для макросъёмки и анализа глубины резкости составляет по 5 Мп. В ультраширокоугольном модуле используется 12-мегапиксельный сенсор. Угол обзора – 123 градуса. Разрешение стандартной камеры составляет 64 Мп. Она тоже может записывать ролики в 4K UHD при 30 к/сек. Оптическая стабилизация отсутствует.

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Главной особенностью Samsung Galaxy M31s является аккумуляторная батарея. Её ёмкость равна 6000 мА*ч. АКБ может похвастаться проводной подзарядкой мощностью 25 Вт проводным путём. Также в арсенале есть отверстие для проводных наушников, адаптеры Wi-Fi/Bluetooth и чип NFC для бесконтактной оплаты. Работает смартфон под управлением ОС Android 10, дополненной фирменной прошивкой One UI 2.1.

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В Индии девайс в конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти начала продаваться по цене 270 долларов (20 000 рублей). Там же есть версия с 8 ГБ ОЗУ, которая стоит 300 долларов (22 000 рублей). В России же комплектацию 6/128 ГБ компания оценила в 22 990 рублей (315 долларов).