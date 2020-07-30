Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung Galaxy M31s представлен официально: Exynos 9611, NFC, 64-Мп камера и АКБ на 6000 мА*ч по цене от 270 долларов

[ ] для раздела Блоги
+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В январе 2019 года в Индии компания Samsung анонсировала первые смартфоны серии Galaxy M. Линейка сразу же стала популярной ввиду сочетания хороших технических характеристик и низкой цене. Со временем популярность начала падать, поскольку производительность аппаратной платформы выросла не так сильно, как у многих конкурентов. Но южнокорейский производитель решил сосредоточиться на автономности. Сегодня, 30 июля, он представил смартфон Samsung Galaxy M31s с аккумулятором на 6000 мА*ч.

реклама

Вместе с ёмкой аккумуляторной батареей новинка получила поддержку быстрой проводной зарядки через порт USB Type-C. Мощность составляет 25 Вт. Реверсивная зарядка тоже предусмотрена. В основу смартфона положен относительно старый мобильный процессор Exynos 9611. Однокристальная система выполняется по нормам 10-нанометровой технологии. Чип имеет ядра Cortex-A53 и Cortex-A73 с частотой 1,7 ГГц и 2,3 ГГц соответственно, а за графику отвечает 3-ядерный видеоускоритель Mali-G72.

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Samsung Galaxy M31s получил 6,5-дюймовую панель Super AMOLED. Сканер отпечатков пальцев при этом установлен не под дисплеем, а на тыльной стороне. Экран смартфона имеет разрешение Full HD+, вырез под 32-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой 4K и прикрыт стеклом Gorilla Glass третьего поколения.

реклама

Предыдущие смартфоны серии имели пластиковый корпус. Материалы для модели Galaxy M31s не уточняются, но скорее всего без пластика тоже не обошлось. Основная камера установлена в левом верхнем углу задней части и имеет сразу четыре модуля. Пара 5-мегапиксельных датчиков изображения применяются для макросъёмки и сбора информации о глубине резкости. Разрешение главного модуля составляет 64 Мп, а широкоугольного – 12 Мп. Угол захвата – 123 градуса. Видео можно снимать в 4K Ultra HD с частотой 30 к/сек.

Новинка работает под управлением операционной системы Android 10. Она дополнена фирменной прошивкой One UI 2.1. Под капотом смартфона установлены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5 / Wi-Fi, чип NFC с поддержкой Google Pay и накопитель UFS 2.1. Также стоит отметить наличие FM-радио, разъёма для гарнитуры и отдельного слота под карту microSD. Защита от воды и пыли не предусмотрена.

реклама

Старт продаж новинки запланирован на 6 августа 2020 года. Стоимость Samsung Galaxy M31s в модификации с 6 ГБ оперативной памяти составила 270 долларов. Версию с 8 ГБ ОЗУ компания оценила в 300 долларов. Вне зависимости от комплектации вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 128 ГБ.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
10
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Apex
15
Распродажа Summer Sale 2020 в магазине O2Keys: Windows 10 Pro за $8.80, MS Office 2019 Pro Plus за $30.12 и ещё много выгодных предложений
Ghost of Tsushima: рецензия
14
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
38
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
42
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Saturn 12F ARGB Pro
7
Презентация игрового смартфона ROG Phone 3
24

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

8 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 в Европе, России и остальном мире
27
Наблюдается рекордное подорожание видеокарт NVIDIA – флагман GeForce RTX 2080 Ti уже стоит 1 700 долларов и выше
59
OnePlus 7T Pro подешевел на 27 000 рублей – Snapdragon 855+, лучший дисплей на рынке и 256 ГБ памяти по самой низкой цене
11
AMD официально подтвердила, что процессоры Ryzen 5000-й серии выйдут в 2021 году – 5-нм техпроцесс и новая архитектура Zen 4
73
12 смартфонов Huawei 2018-2020 годов получили новую прошивку EMUI 10.1
9
Xiaomi Mi 10 подешевел на 26 000 рублей – Snapdragon 865, 108-Мп камера, NFC и АКБ на 4780 мА*ч по лучшей цене
1
Стали известны предварительные сроки запуска видеокарт NVIDIA GeForce RTX Ampere и начало массового производства – технические характеристики и названия моделей
43
30 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12 от 28 июля – полный список и названия смартфонов
12
Финальный список из 50-ти смартфонов HUAWEI, которые получат стабильную прошивку EMUI 10.1 в 2020 году
6
HUAWEI представила официальный список смартфонов со сроками обновления до EMUI 10.1 в России
9
Большое графическое обновление The Witcher 3 выходит на завершающую стадию разработки
24
Huawei P30 сильно подешевел – Kirin 980, 40-Мп камеры, NFC и сервисы Google по лучшей цене
3
Трассировку лучей можно включить в любой игре без покупки видеокарты за 400 долларов – инструкция для новичков
12
Цены на видеокарты NVIDIA продолжат расти в третьем квартале, запуск Ampere может сдвинуться
44
Цена на производительный игровой процессор Ryzen 5 3600Х опустилась до 210 долларов – наблюдается новая волна скидок на продукцию AMD
8
4-ядерный 8-поточный Intel Core i7-1165G7 превзошёл 6-ядерный 12-поточный AMD Ryzen 5 4600U в бенчмарке Geekbench 5
39
В GTA 6 существенно улучшат NPC и их поведение, игра выйдет в 2021 году – бывший сотрудник Rockstar Games поделился важной информацией
9
Sony готовит свой аналог Nvidia DLSS 2.0 для PlayStation 5 - технология поможет консоли обойти по производительности Xbox Series X и ПК без RTX видеокарт
31
Palit представила в России видеокарты GeForce GTX SUPER GamingPro
30
GTA 5 показали в Ultra 4К с повышенным качеством текстур
9

Популярные статьи

Пять причин, по которым вам следует заменить все HDD на SSD для игрового ПК в 2020 году
155
Убираем "мыло" в Red Dead Redemption 2
38
Пять самых популярных видеокарт июля 2020 года в Ситилинке
32
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 1
75
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
AMD подтвердила 5-нм чипы Zen 4 и поделилась другими интересными комментариями в квартальном отчёте
32
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
101
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 2
11
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
10

Сейчас обсуждают

Игорь Антонов
13:29
Китай урапатриоты все скупили.
Помирать, так с музыкой: Huawei стал крупнейшим поставщиком смартфонов в мире
wwr222
13:27
В пень твой Ютьюб.Там бОльшее количество видео точно такое же-не адекватное.
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
Evgeny Aurosonic Smirnov
13:26
толи дело в 2019 ))
За новый iPhone 12 придётся заплатить от 50 000 до 105 000 рублей
Dryden
13:26
А для чего тебе якобы нужна большая производительность?
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Eisbrecher
13:25
Ага, заметно, насколько у них там лучше. Взял там The Division 2 - трое суток мудохался с установкой, с привлечением техподдержки. В итоге кое-как синхронизировал учетные записи, и уже через UPlay ска...
В Epic Games Store потихоньку начали появляться достижения
Dryden
13:23
И вот снова - у меня в посте об этом ни слова, а ты сразу с надеждой пишешь про "в очко побаловаться". Иди уже к проктологу, а лучше сразу к сексопатологу!! :))
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
Дмитрий Михайлов
13:22
северники - это вообще зэ бэст того коммента, пусть писаЙтель жгёт ещё
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
evgeniy7977
13:22
Домашние архивы фото и видео я не доверяю SSD, Только HDD. За 9 лет без причин сдохло 4 SSD, последний восстановил, но ничего не сохранилось. 2 HDD работают ещё больше и без проблем. Если бы стояли од...
Пять причин, по которым вам следует заменить все HDD на SSD для игрового ПК в 2020 году
Jaster
13:22
А куда дели 49"?
Sony представила в России телевизоры 4K и 8K для PlayStation 5 по цене от 150 000 рублей
Met74
13:11
"получать плевки, размером в кучу дерьма" - говорю за себя, даже в хороших текстах находятся персонажи, которые начинают предъявлять не по делу и "поливать". Поэтому большинство комментариев я просто ...
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем