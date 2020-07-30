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В январе 2019 года в Индии компания Samsung анонсировала первые смартфоны серии Galaxy M. Линейка сразу же стала популярной ввиду сочетания хороших технических характеристик и низкой цене. Со временем популярность начала падать, поскольку производительность аппаратной платформы выросла не так сильно, как у многих конкурентов. Но южнокорейский производитель решил сосредоточиться на автономности. Сегодня, 30 июля, он представил смартфон Samsung Galaxy M31s с аккумулятором на 6000 мА*ч.

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Вместе с ёмкой аккумуляторной батареей новинка получила поддержку быстрой проводной зарядки через порт USB Type-C. Мощность составляет 25 Вт. Реверсивная зарядка тоже предусмотрена. В основу смартфона положен относительно старый мобильный процессор Exynos 9611. Однокристальная система выполняется по нормам 10-нанометровой технологии. Чип имеет ядра Cortex-A53 и Cortex-A73 с частотой 1,7 ГГц и 2,3 ГГц соответственно, а за графику отвечает 3-ядерный видеоускоритель Mali-G72.

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Samsung Galaxy M31s получил 6,5-дюймовую панель Super AMOLED. Сканер отпечатков пальцев при этом установлен не под дисплеем, а на тыльной стороне. Экран смартфона имеет разрешение Full HD+, вырез под 32-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой 4K и прикрыт стеклом Gorilla Glass третьего поколения.

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Предыдущие смартфоны серии имели пластиковый корпус. Материалы для модели Galaxy M31s не уточняются, но скорее всего без пластика тоже не обошлось. Основная камера установлена в левом верхнем углу задней части и имеет сразу четыре модуля. Пара 5-мегапиксельных датчиков изображения применяются для макросъёмки и сбора информации о глубине резкости. Разрешение главного модуля составляет 64 Мп, а широкоугольного – 12 Мп. Угол захвата – 123 градуса. Видео можно снимать в 4K Ultra HD с частотой 30 к/сек.

Новинка работает под управлением операционной системы Android 10. Она дополнена фирменной прошивкой One UI 2.1. Под капотом смартфона установлены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5 / Wi-Fi, чип NFC с поддержкой Google Pay и накопитель UFS 2.1. Также стоит отметить наличие FM-радио, разъёма для гарнитуры и отдельного слота под карту microSD. Защита от воды и пыли не предусмотрена.

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Старт продаж новинки запланирован на 6 августа 2020 года. Стоимость Samsung Galaxy M31s в модификации с 6 ГБ оперативной памяти составила 270 долларов. Версию с 8 ГБ ОЗУ компания оценила в 300 долларов. Вне зависимости от комплектации вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 128 ГБ.