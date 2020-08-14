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Вчера мы писали, что флагман Xiaomi Mi 10 упал в цене на 20 000 рублей в честь юбилея китайской компании. Производитель отмечает свой 10-й день рождения. В честь этого события компания снизила стоимость многих своих популярных смартфонов и других гаджетов в России. В этой заметке мы быстро разберём самые интересные скидки, а со всеми предложениями вы можете ознакомиться здесь.

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Итак, Redmi Note 8T с NFC и 128 ГБ постоянной памяти подешевел на 4000 рублей. Сейчас китайская компания просит за смартфон 13 990 рублей. Версия с 64 ГБ встроенного хранилища обойдётся на 1500 рублей дешевле. Вне зависимости от модификации модель несёт на борту 4 ГБ оперативной памяти в паре с 11-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 665.

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Под капотом смартфона установлен аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч с 18-ваттной проводной зарядкой. Также в устройстве есть 13-мегапиксельная фронталка, основная камера с четырьмя модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, защита от брызг и ЖК-панель формата FHD+ диагональю 6,3 дюйма.

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Версия Pro тоже скинула 4000 рублей. Она предлагается с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ энергонезависимой памяти по акционной цене 15 990 рублей. Модификация 6/128 ГБ подешевела на 2000 рублей и сейчас стоит 19 990 рублей, а за 1 рубль ещё в подарок предусмотрен спортивный браслет Mi Smart Band 4 NFC. Смартфон получил 12-нм чип Helio G90T и 64-Мп основную камеру. Фронталка имеет разрешение 20 Мп, а встроенный аккумулятор – ёмкость 4500 мА*ч.

Версия Pro нового поколения тоже подешевела на 4000 рублей. Сейчас её можно купить за 19 990 рублей вместо 23 990 рублей на старте продаж. Смартфон оборудован 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ.

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Redmi Note 9 Pro получил 8-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 720G, 64-мегапиксельную камеру, фронталку на 16 Мп, а одной из фишек является аккумуляторная батарея на 5020 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу. На борту есть NFC и боковой сканер отпечатков пальцев.

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Redmi Note 9S подешевел на 2000 рублей, а в подарок компания дарит наушники Mi True Wireless Earbuds Basic S. От Redmi Note 9 Pro смартфон отличается отсутствием чипа NFC и более скромной основной камерой – с сенсором на 48 Мп вместо 64 Мп.

В завершение добавим, что в цене упали новинки 2020 года Redmi 9, Redmi 9C, Redmi Note 9 и Xiaomi Mi Note 10 Lite. Кроме того, компания по акции в честь дня рождения снизила стоимость смартфонов Redmi 8A, Redmi 8, телевизора Mi TV 4S 43” и нескольких пылесосов.