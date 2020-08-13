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Xiaomi Mi 10 – самый дорогой смартфон китайской компании за всё время её присутствия на российском рынке. Модель была представлена в конце весны нынешнего года, а её стоимость составила 69 999 рублей. За эти деньги флагман предлагает 8 ГБ оперативки, постоянное запоминающее устройство на 256 ГБ и ряд компромиссов. Но на некоторые из них сейчас можно закрыть глаза, поскольку смартфон рекордно подешевел в России в честь 10-летия компании.

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Сразу отметим, что мы говорим об официальной рознице. На «сером» рынке устройство продолжительное время стоит от 46 000 рублей и ещё доступно в модификации со 128 ГБ энергонезависимой памяти по цене от 40 000 рублей. У официальных ритейлеров практически всё время флагман можно было купить за 69 990 рублей. Лишь иногда цена падала на 5000-7000 рублей. Но в честь юбилея компания решила сделать подарок своим поклонникам.

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Рекомендованная цена Xiaomi Mi 10 упала на 20 000 рублей. На официальном сайте смартфон доступен в зелёной расцветке по цене 49 990 рублей. За эти же деньги модель можно приобрести в магазине «Ситилинк», правда, пока что предложение действует исключительно для владельцев клубных карт. На сайте mi-shop.ru за 49 990 рублей можно купить зелёную или серую версию флагмана и получить в подарок спортивный браслет Mi Smart Band 4 NFC.

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Напомним, что Xiaomi Mi 10 оснащён 7-нанометровой системой-на-кристалле Snapdragon 865, которая работает на частоте до 2,84 ГГц и включает в себя графический ускоритель Adreno 650. Модель комплектуется памятью UFS 3.0 и LPDDR5, а за питание отвечает аккумулятор на 4780 мА*ч. Несъёмная батарея получила поддержку проводной и беспроводной зарядки мощностью по 30 Вт.

В смартфоне установлена панель Super AMOLED с изогнутыми гранями по бокам и круглым отверстием для 32-мегапиксельной камеры слева вверху. Под экраном расположился оптический биометрический сенсор, отвечающий за считывания отпечатков пальцев. Матрица получила поддержку стандарта HDR10+ и поддерживает частоту обновления 90 Гц. Диагональ составляет 6,67 дюйма, разрешение – 1080p по узкой стороне, пропорции – 19,5 к 9, а прикрывает всё это стекло Gorilla Glass 5.

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Основная камера построена на базе квартета модулей. Разрешение двух из них составляет 2 Мп, что является недопустимым для флагмана за такие деньги. Также на тыльной панели есть 13-Мп ультраширокоугольная камера с 12-мм оптикой и 108-мегапиксельная стандартная с оптической стабилизацией и автофокусировкой. Смартфон получил поддержку 4K UHD с частотой до 60 к/сек и 8K UHD при 30 к/сек.

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Отсутствие в Xiaomi Mi 10 телеобъектива – первый из компромиссов, о которых мы говорили в начале заметки. Также флагман не имеет защиты от воды по стандартам IP67 или IP68, выхода под наушники и слота для установки карты microSD. Модель работает на Android 10 с оболочкой MIUI 11 из коробки, но уже российским пользователям доступно программное обеспечение MIUI 12. Из прочего отметим стереодинамики, NFC, Bluetooth 5.1 и поддержку стандарта Wi-Fi 6.