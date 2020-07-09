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Samsung Galaxy Note 10 с 256 ГБ памяти подешевел на 42 000 рублей – флагман 2019 года на Exynos 9825 по самой низкой цене в России

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Вчера мы сообщали о том, что цена флагманской модели Samsung Galaxy Note 10 в магазине МТС была снижена на 27 000 рублей по сравнению со стоимостью на старте продаж, которая составила 86 990 рублей. Сегодня флагман 2019 года в официальной рознице подешевел ещё сильнее.

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В некоторых магазинах цена смартфона снижена на 42 000 рублей с начала продаж. Таким образом, модификация с 8 ГБ оперативной памяти обойдётся в 44 990 рублей. Возможно, прайс-кат связан с тем, что уже 5 августа 2020 года состоится презентация флагманского семейства нового поколения, Galaxy Note 20. Как бы там ни было, за 44 990 рублей модель Galaxy Note 10 на момент написания заметки можно купить в одном из авторизованных онлайн-магазинов Samsung, а также в «Эльдорадо», «М.Видео» и МТС. Возможно, в будущем их перечень будет увеличен.

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Samsung Galaxy Note 10 оборудован чипсетом Exynos 9825. Однокристальная система была выпущена специально для фаблетов текущего поколения. В ней используется восемь процессорных ядер: по два Mongoose M4 и Cortex-A75 с частотой 2,73 ГГц и 2,4 ГГц соответственно, а также четыре Cortex-A55 с частотой 1,9 ГГц. Графикой в 7-нанометровой мобильной платформе занимается 12-ядерный ускоритель Mali-G76.

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Во флагмане установлена матрица AMOLED, которая может похвастаться расширенным динамическим диапазоном и разрешением Full HD+. Соотношение сторон составляет 19 к 9, а диагональ – 6,3 дюйма. В смартфоне используется панель Infinity-O с круглым отверстием вверху лицевой стороны под фронтальный оптический модуль на базе 10-мегапиксельного датчика изображения.

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Корпус Samsung Galaxy Note 10 отличается защитой от воды согласно нормам стандарта IP68 и двумя стеклянными панелями Gorilla Glass последнего поколения. Биометрический сенсор интегрирован в плоскость дисплея, а на тыльной стороне осталась только основная камера в паре со вспышкой. Главный модуль вместе с телеобъективом могут предложить фазовую автофокусировку и оптическую стабилизацию изображения. Кратность зума составляет 2x. В основном модуле предусмотрена возможность изменять значение светосилы оптики между f/1,5 и f/2,4. Широкоугольная камера имеет разрешение 16 Мп. Флагман получил поддержку съёмки видео 4K UHD с частотой до 60 к/сек.

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Ёмкость аккумулятора в смартфоне 2019 года оказалась весьма скромной – 3500 мАч. Зато заявлена поддержка проводной 25-ваттной и беспроводной 12-ваттной подзарядки. Для восполнения заряда комплектной батареи беспроводным путём может использоваться любое зарядное устройство с поддержкой стандарта Qi.

Компания Samsung не особо активно обновляет свои смартфоны до свежих версий операционной системы Android. Но при этом можно не сомневаться, что рано или поздно флагман получит Android 11. Сейчас Samsung Galaxy Note 10 работает на One UI 2.1 с Android 10. Также можно отметить стереодинамики, поддержку стандарта Wi-Fi 6, чип NFC и режим Samsung DeX для подключения к внешним мониторам. Гнездо под наушники и слот для microSD отсутствует.

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