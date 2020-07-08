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Уже менее чем через месяц состоится премьера флагманских смартфонов Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Эта серия является весьма узконаправленной ввиду некоторых избыточных функций и высокой цены, поэтому многие среднестатистические поклонники южнокорейского бренда отдают предпочтение линейке Galaxy S. Однако, менее чем за месяц до анонса фаблетов нового поколения весьма выгодной покупкой являются модели пока ещё текущего поколения. В частности, Samsung Galaxy Note 10.

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В конце лета прошлого года смартфон появился в продаже в России в модификации с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ по рекомендованной розничной цене 86 990 рублей. Спустя почти год с момента поступления на рынок официальная рекомендованная стоимость флагмана упала на 27 000 рублей, составив 59 990 рублей. За эти деньги модель можно купить в магазине МТС, где цена уже снижена до 79 990 рублей, а промо-код HOME48 даёт скидку в размере 20 000 рублей. Доступен смартфон в красном, чёрном и сине-фиолетовом градиентном окрасах корпуса.

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Samsung Galaxy Note 10 поддерживает ввод с помощью пера S-Pen оборудованного адаптером беспроводной связи Bluetooth, гироскопом и акселерометром. Корпус изготовлен из стекла и металла. Спереди и сзади установлены панели Gorilla Glass последнего поколения производство компании Corning.

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Лицевую панель украшает активная матрица на органических светодиодах с максимальной точностью цветопередачи. Маркетинговое название – Dynamic AMOLED. Дисплей имеет диагональ 6,3 дюйма, а разрешение 1080 х 2280 точек соответствует формату FHD+. Также есть поддержка стандарта HDR10+ и круглое отверстие под 10-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи.

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Российская версия Samsung Galaxy Note 10 оснащена 7-нанометровой платформой Exynos 9825 с пиковой частотой 2,73 ГГц и графикой Mali-G76 MP12. Однокристальная система является улучшенной версией процессора Exynos 9820, который дебютировал в семействе Galaxy S10 в том же году, но выполняется по 8-нанометровой технологии.

Ёмкость комплектной батареи в смартфоне составляет 3500 мАч. Она получила поддержку 25-ваттной проводной подзарядки и 12-ваттной беспроводной по технологии Qi. Прошлогодний флагман можно подключать к внешним мониторам в режиме Samsung DeX. На борту есть чип NFC, Wi-Fi 6, стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев и Bluetooth 5.0. А вот разъём для наушников не предусмотрен.

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Основная камера в Samsung Galaxy Note 10 представлена тройным модулем. 52-миллиметровый телеобъектив имеет разрешение 12 Мп, 2-кратный зум без потери качества и оптическую стабилизацию. В его основе лежит матрица оптического формата 1/3,6 дюйма. Главный модуль тоже получил сенсор на 12 Мп, но более крупный – 1/2,55 дюйма с размером пикселя 1,4 мкм. Он обзавёлся автофокусировкой Dual Pixel и системой оптической стабилизации. Видео можно снимать в 4K UHD с частотой 60 к/сек. Разрешение широкоугольной камеры составляет 16 Мп.