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26 смартфонов Xiaomi и Redmi получили закрытую прошивку MIUI 12 от 2 июля 2020 года

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2
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Два дня назад мы публиковали ссылку на скачивание закрытой бета-версии программного обеспечения MIUI 12 от 1 июля 2020 года для трёх десятков смартфонов китайской компании Xiaomi. Но очень быстро производитель выпустил обновление от 2 июля для 26 моделей. Кроме того, два смартфона обзавелись прошивкой от 3 июля. Это Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 7 Pro.

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В список из 26 устройств вошло несколько телефонов, которые были выпущены в 2018 году. Это всё семейство Xiaomi Mi 8, а также фаблет Xiaomi Mi Max 3 и флагман Xiaomi Mi MIX 3. Как видим, последняя модель всё же получит MIUI 12 на Android 10, несмотря на слухи об обратном.

Загрузить закрытую бета-версию MIUI 12 China ROM
Модель
Год анонса
Загрузить
1
Xiaomi Mi 10 Pro
2020
2
Xiaomi Mi 10
2020
3
Xiaomi Mi 10 Youth
2020
4
Xiaomi Mi CC9 Meitu
2019
5
Xiaomi Mi CC9 Pro
2019
6
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
2019
7
Xiaomi Mi 9
2019
8
Redmi K20
2019
9
Redmi K20 Pro
2019
10
Xiaomi Mi 9 SE
2019
11
Xiaomi Mi 8 UD
2018
12
Xiaomi Mi 8 EE
2018
13
Xiaomi Mi 8
2018
14
Xiaomi Mi 8 SE
2018
15
Xiaomi Mi 8 Youth
2018
16
Xioami Mi MIX 3
2018
17
Xiaomi Mi Max 3
2018
18
Xiaomi Mi CC9
2019
19
Redmi 10X 5G
2020
20
Redmi 10X Pro 5G
2020
21
Redmi Note 7
2019
22
Xiaomi Mi CC9e
2019
23
Redmi K30 5G
2019
24
Redmi K30 4G
2019
25
Redmi Note 8 Pro
2019
26
Redmi K30 Pro
2020
27
Redmi Note 7 Pro
2019
28
Redmi Note 8
2019
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