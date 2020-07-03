26 смартфонов Xiaomi и Redmi получили закрытую прошивку MIUI 12 от 2 июля 2020 года
Два дня назад мы публиковали ссылку на скачивание закрытой бета-версии программного обеспечения MIUI 12 от 1 июля 2020 года для трёх десятков смартфонов китайской компании Xiaomi. Но очень быстро производитель выпустил обновление от 2 июля для 26 моделей. Кроме того, два смартфона обзавелись прошивкой от 3 июля. Это Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 7 Pro.
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В список из 26 устройств вошло несколько телефонов, которые были выпущены в 2018 году. Это всё семейство Xiaomi Mi 8, а также фаблет Xiaomi Mi Max 3 и флагман Xiaomi Mi MIX 3. Как видим, последняя модель всё же получит MIUI 12 на Android 10, несмотря на слухи об обратном.
|
Загрузить закрытую бета-версию MIUI 12 China ROM
|
№
|
Модель
|
Год анонса
|
Загрузить
|
1
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
2020
|
2
|
Xiaomi Mi 10
|
2020
|
3
|
Xiaomi Mi 10 Youth
|
2020
|
4
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
5
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
2019
|
6
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
7
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
8
|
Redmi K20
|
2019
|
9
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
10
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
11
|
Xiaomi Mi 8 UD
|
2018
|
12
|
Xiaomi Mi 8 EE
|
2018
|
13
|
Xiaomi Mi 8
|
2018
|
14
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
2018
|
15
|
Xiaomi Mi 8 Youth
|
2018
|
16
|
Xioami Mi MIX 3
|
2018
|
17
|
Xiaomi Mi Max 3
|
2018
|
18
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
19
|
Redmi 10X 5G
|
2020
|
20
|
Redmi 10X Pro 5G
|
2020
|
21
|
Redmi Note 7
|
2019
|
22
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
23
|
Redmi K30 5G
|
2019
|
24
|
Redmi K30 4G
|
2019
|
25
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
26
|
Redmi K30 Pro
|
2020
|
27
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
28
|
Redmi Note 8
|
2019
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