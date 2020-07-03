Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Два дня назад мы публиковали ссылку на скачивание закрытой бета-версии программного обеспечения MIUI 12 от 1 июля 2020 года для трёх десятков смартфонов китайской компании Xiaomi. Но очень быстро производитель выпустил обновление от 2 июля для 26 моделей. Кроме того, два смартфона обзавелись прошивкой от 3 июля. Это Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 7 Pro.

реклама

В список из 26 устройств вошло несколько телефонов, которые были выпущены в 2018 году. Это всё семейство Xiaomi Mi 8, а также фаблет Xiaomi Mi Max 3 и флагман Xiaomi Mi MIX 3. Как видим, последняя модель всё же получит MIUI 12 на Android 10, несмотря на слухи об обратном.