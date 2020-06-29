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Южнокорейская компания Samsung анонсировала семейство умных телевизоров QT67 QLED TV. Главной фишкой новинок является высокий уровень энергоэффективности. Телевизоры соответствуют первому классу энергетической эффективности.

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Серия 2020 года включает шесть моделей. Самая компактная имеет диагональ 43 дюйма, а самая крупная – 85 дюймов. Также в состав линейки вошли 50-дюймовый, 55-дюймовый, 65-дюймовый и 75-дюймовый телевизоры. По неподтверждённой информации, все новинки оборудованы 4K UHD матрицами с разрешением 3840 х 2160 точек. Официально разрешение южнокорейская компания пока что не обнародовала.

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Телевизоры обзавелись поддержкой технологии Quantum HDR. Разработка отвечает за оптимизацию качества картинки во всех сценах путём расширения цветового спектра. По словам производителя, пользователи смогут насладиться глубокими оттенками чёрного и белого цветов.

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Из названия новинок понятно, что панели построены на базе квантовых точек. Данная технология способна обеспечить высокий уровень яркости свечения дисплея. Как отмечается, QLED-телевизоры отличаются длительным сроком службы, т.к. панели на квантовых точках не подвергаются выгоранию пикселей. Их можно установить на подставку или повесить на стену.

Цены всех шести новинок южнокорейский производитель в своём пресс-релизе не называет. Известно, что 43-дюймовая модель оценена в 825 долларов, а стоимость телевизора диагональю 85 дюймов составила 4570 долларов. Отметим, что эти цены актуальны для корейского рынка.