Samsung анонсировала телевизоры QT67 QLED TV – шесть 4K-моделей диагональю до 85 дюймов стоимостью от 820 долларов
Южнокорейская компания Samsung анонсировала семейство умных телевизоров QT67 QLED TV. Главной фишкой новинок является высокий уровень энергоэффективности. Телевизоры соответствуют первому классу энергетической эффективности.
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Серия 2020 года включает шесть моделей. Самая компактная имеет диагональ 43 дюйма, а самая крупная – 85 дюймов. Также в состав линейки вошли 50-дюймовый, 55-дюймовый, 65-дюймовый и 75-дюймовый телевизоры. По неподтверждённой информации, все новинки оборудованы 4K UHD матрицами с разрешением 3840 х 2160 точек. Официально разрешение южнокорейская компания пока что не обнародовала.
рекламаИз названия новинок понятно, что панели построены на базе квантовых точек. Данная технология способна обеспечить высокий уровень яркости свечения дисплея. Как отмечается, QLED-телевизоры отличаются длительным сроком службы, т.к. панели на квантовых точках не подвергаются выгоранию пикселей. Их можно установить на подставку или повесить на стену.
Цены всех шести новинок южнокорейский производитель в своём пресс-релизе не называет. Известно, что 43-дюймовая модель оценена в 825 долларов, а стоимость телевизора диагональю 85 дюймов составила 4570 долларов. Отметим, что эти цены актуальны для корейского рынка.
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