Стабильная версия MIUI 12 стала доступна для двух дешёвых смартфонов Xiaomi
Вчера мы писали о том, что Redmi K30 5G получил стабильную версию программного обеспечения MIUI 12. Теперь она стала доступна и для версии без поддержки мобильных сетей пятого поколения. Речь идёт о Redmi K30 4G.
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Опять же, пока что мы говорим только о китайской версии прошивки. Сейчас смартфон работает на базе программного обеспечения MIUI 11.0.15.0.QGHCNXM. Обновление имеет номер MIUI 12.0.2.0.QGHCNXM, приходит «по воздуху», а его размер составляет порядка 820 МБ. Апдейт построен на операционной системе Android 10. Чтобы скачать архив для установки через Recovery в ручном режиме, нажмите здесь. Загрузка начнётся автоматически. Размер архива составляет 2,8 ГБ.
Напомним, что Xiaomi Redmi K30 4G – смартфон на процессоре Snapdragon 730G, выполненном по 8-нанометровой технологии. На борту может быть предусмотрено до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти. Модель получила основную камеру от Redmi Note 8 Pro. Она имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.
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Декабрьская новинка может похвастаться дисплеем IPS с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Он имеет разрешение Full HD+ и диагональю 6,67 дюйма. Прикрывает матрицу стекло Gorilla Glass пятого поколения. Корпус не имеет защиты от воды. Сканер отпечатков пальцев находится на правой грани.
рекламаПодсистема питания представлена аккумулятором на 4500 мАч с 27-ваттной зарядкой проводным путём. По словам производителя, на полную подзарядку батареи уходит чуть более часа. Отметим, что Redmi K30 4G – один из немногих смартфонов компании с двойной фронтальной камерой. Она имеет разрешение 20 Мп + 2 Мп. Из прочих параметров модели стоит упомянуть разъём для проводных наушников, порт USB-C, гибридный слот для карты microSD, NFC, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi 5.
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