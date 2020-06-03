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От 300 до 1110 долларов: как изменялись цены флагманов OnePlus в течение 6 лет

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Сейчас компания OnePlus выпускает одни из лучших флагманских смартфонов в мире, но ещё несколько лет назад она была малоизвестным китайским стартапом. Свой первый флагман она выпустила в апреле 2014 года, который получил название OnePlus One. Более четырёх лет производитель будет именовать свои новинки «убийцами флагманов», а термин «доступный флагман» появится лишь в конце 2018 года. В этой небольшой статье мы расскажем о том, как изменялась стоимость смартфонов OnePlus с 25 апреля 2014 года.

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OnePlus One

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OnePlus продаёт свои модели во многих регионах, где их цены существенно отличаются. Дешевле всего купить смартфон можно в Китае. В Индии цены чуть выше. Больше всего выложить из своего кармана приходится жителям Великобритании. В этой статье мы будем отталкиваться от цен в США и Европе.

Итак, «убийца флагманов» первого поколения оснащён чипом Snapdragon 801, 5,5-дюймовой LCD-панелью формата FHD+ и доступен в двух модификациях. В базовой смартфон предлагает покупателям 16 ГБ встроенной памяти, а в топовой – в четыре раза больше. Вне зависимости от комплектации оперативки под капотом установлено 3 ГБ.

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Цена OnePlus One в США составила 299/349 долларов, а в Европе – 269/299 евро. На тот момент модель стоила вдвое дешевле, чем Samsung Galaxy S5, предлагая такую же производительность, что и флагман южнокорейского гиганта.

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OnePlus 2

Спустя год и три месяца был анонсирован телефон второго поколения. Он получил имя OnePlus 2 и процессор Snapdragon 810. Модель обзавелась камерой с оптической стабилизацией, USB-C и фирменным переключателем режимов Alert Slider. А вот NFC смартфону не достался.

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Версия с 3 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ была оценена в 329 долларов в США и в 299 евро в Европе. За 4 ГБ оперативной и 64 ГБ памяти просила 399 долларов в Штатах и 359 евро в странах Западной Европы.

OnePlus 3

В середине июня 2016 года состоялась премьера OnePlus 3. Смартфон получил однокристальную систему Snapdragon 820 в паре с 6 ГБ ОЗУ и встроенный накопитель на 64 ГБ. Других модификаций предусмотрено не было. Компания использовала AMOLED-панель и впервые добавила зарядку Dash Charge. Ёмкость АКБ упала до 3000 мАч, зато вернулся модуль NFC.

В США смартфон подорожал на 70 долларов, если считать от базовой модификации. Его цена составила 399 долларов. В Европе стоимость выросла с 299 евро до 399 евро.

OnePlus 3T

В 2016 году компания начала выпускать по два смартфона. Во второй половине года появилась версия OnePlus 3T на Snapdragon 821 и АКБ ёмкостью 3400 мАч. Она получила версию со 128 ГБ встроенной памяти.

Стоимость «убийцы флагманов» в США составила 439/479 долларов в зависимости от комплектации. Цена в Европе – 439 евро за 6/64 ГБ и 479 евро за 6/128 ГБ.

OnePlus 5

Пропустив цифру 4, в 2017 году компания выпустила OnePlus 5. Это была первая модель производителя, которая получила сдвоенную основную камеру. Правда, не совсем понятным было использование одинакового фокусного расстояния. Кроме того, разработчики убрали оптическую стабилизацию.

Смартфон всё ещё позиционировался как «убийца флагманов». Он получил 10-нм чип Snapdragon 835 до 8 ГБ оперативной и до 128 ГБ постоянной памяти. Внешне модель напоминала iPhone 7 Plus. Стоимость смартфона в зависимости от комплектации в США составила 479/539 долларов, а в Европе – 499/559 евро.

OnePlus 5T

Спустя полгода вышла так называемая «Т-шка». Она получила широкоформатный дисплей, сканер отпечатков пальцев перебрался на тыльную сторону, а стоимость ни в Европе, ни в Соединённых Штатах не изменилась.

OnePlus 5T оказался очень популярным, и в начале 2018 года компания столкнулась с дефицитом. Из-за этого выход OnePlus 6 состоялся на пару месяцев раньше запланированного. Он принёс оптическую стабилизацию, стеклянный корпус, чип Snapdragon 845 и дисплей с чёлкой.

Цена в США составила 529/579 долларов в зависимости от объёмов памяти на борту. В Европе за флагман на старте продаж компания просила 519 евро и 579 евро.

OnePlus 6T / 6

Осенью была анонсирована версия OnePlus 6T. В ней чёлку заменил каплевидный вырез, пропал разъём для наушников, зато сканер отпечатков пальцев переехал с тыльной панели под AMOLED-дисплей.

И в Европе, и в Штатах цены поднялись вновь. За OnePlus 6T в США запросили от 549 долларов, а в странах еврозоны – от 549 евро. Компания назвала новинку «доступным флагманом».

В прошлом году производитель выпустил сразу четыре смартфона. В первой половине года дебютировали OnePlus 7 и версия Pro. Обе модели оснащены чипом Snapdragon 855, а старшая модель смогла похвастаться дисплеем с частотой обновления 90 Гц.

OnePlus 7 / 7 Pro / 7T / 7 Pro

Стоимость OnePlus 7 в Европе составила 559 евро, а в США – 669/699 долларов в зависимости от модификации. Версию Pro оценили в 709 евро, тогда как в США смартфон официально не продавался.

В начале осени прошлого года была анонсирована модель OnePlus 7T, которая, по сути, получила начинку от OnePlus 7 Pro и дизайн от OnePlus 7. Стоимость в США составила 599 долларов, а в Европе – 599 евро. Версия 7T Pro была представлена немного позже и только в Европе, где её оценили в 759 евро.

OnePlus 8 Pro / 8

В середине апреля 2020 года состоялась премьера OnePlus 8 и 8 Pro. Продвинутая модель оказалась самым дорогим флагманом в истории компании. В топовой конфигурации памяти её стоимость составила 999 евро или 1110 долларов. Впервые за всё время существования производителя цена превысила отметку 1000 долларов.

Как можно видеть на графиках выше, в США смартфоны OnePlus за шесть лет подорожали более чем втрое (235%, 700 долларов) – с 299 долларов до 999 долларов. Цена в Европе выросла на 730 евро (270%). Отметим, что OnePlus 3, а также европейские версии всего семейства OnePlus 7 доступны только в одной модификации памяти.

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