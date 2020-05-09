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Вчера мы писали о планах китайской компании Xiaomi анонсировать смартфон Redmi K30 5G Speed Edition. Модель появилась на сайте JD, где в перечне технических характеристик числился мобильный процессор Snapdragon 768G. Мы предположили, что в описании смартфона была допущена ошибка, т.к. чипа Snapdragon 768G не существует. Более того, спустя несколько часов однокристальная система пропала из списка параметров. Но, как оказалось, такой чипсет всё-таки появится в ассортименте компании Qualcomm.

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Мобильный процессор получит восемь ядер и будет выполняться по 7-нанометровой технологии. CPU будет включать по одному ядру с частотой 2,8 ГГц и 2,4 ГГц и сразу есть ядер с частотой 1,8 ГГц. В то же время Snapdragon 765G работает на пиковой частоте 2,4 ГГц.

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Рендерингом графики в грядущей SoC также будет заниматься видеоускоритель Adreno 620 GPU. Однако, его рабочая частота будет повышена с 625 МГц до 750 МГц. Кроме того, отмечается, что общая производительность Snapdragon 768G по сравнению со Snapdragon 765G увеличится на 10%. При этом бенчмарк AnTuTu демонстрирует 20-процентный прирост производительности – с 300 000 «попугаев» до 360 000 «попугаев».

Что касается смартфона Redmi K30 5G Speed Edition, от обычной модели Redmi K30 5G он будет отличаться только мобильным процессором. Презентация состоится в ближайший понедельник, 11 мая. Стоимость будущей новинки составит 325 долларов за модификацию с 6 ГБ ОЗУ и интегрированным флэш-модулем на 128 ГБ.