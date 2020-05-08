Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi следующую неделю начнёт анонсом сразу двух моделей. Первой появится Redmi K30 5G Speed Edition, а на следующий день компанию ей составил флагман Pocophone F2 Pro.

реклама

Сегодня, 8 мая, в магазине JD появился смартфон Redmi K30 5G Speed Edition в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем вместимостью 128 ГБ. Если верить описанию, модель будет оборудована мобильным процессором Snapdragon 768G. Вероятно, здесь имеет место ошибка, поскольку такого чипа не существует. Более того, спустя некоторое время однокристальная система пропала из списка параметров.

реклама

Позже был опубликован постер, раскрывающий дату презентации и дизайн лицевой панели смартфона. Судя по изображению, на фронтальной стороне расположится дисплей с отверстием под двойную фронтальную камеру. Частота обновления экрана составит 120 Гц. Также стало известно об основной камере, венцом которой выступит 64-мегапиксельный оптический модуль.

реклама

Презентация Xiaomi Redmi K30 5G Speed Edition состоится 11 мая. Стоимость смартфона в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и флэш-модулем вместимостью 128 ГБ составит 2399 юаней или 325 долларов.

Pocophone F2 Pro будет анонсирован на следующий день. Он станет копией Redmi K30 Pro 5G, который продаётся в Китае. Презентация смартфона состоится в Индии. Его цена в модификации 6/128 ГБ составит 570 евро, а в продажу поступит в серой, синей, фиолетовой и белой расцветках корпуса.

реклама

Pocophone F2 Pro появится и в Европе в отличие от более скромной модели POCO X2, которая продаётся только в Индии. Уже известно, что в Португалии грядущая новинка будет предлагаться в конфигурациях 8/256 ГБ и 6/128 ГБ. Цена составит соответственно 749 евро и 649 евро.