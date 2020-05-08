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Сегодня, 8 мая, компания Xiaomi приступила к публичному тестированию фирменной прошивки MIUI 12. Параллельно стало известно, что бета-версия программного обеспечения доступна только для 23 смартфонов, а не для 42, как сообщалось ранее. Китайский производитель официально заявил о решении отсрочить выпуск бета-версии MIUI 12 для одиннадцати устройств.

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По словам представителей компании, из-за проблем, обнаруженных в ходе закрытых испытаний, пришлось отложить выпуск прошивки для трёх девайсов. Не повезло Xiaomi Mi CC9e, Redmi Note 7 и Redmi Note 8. Ещё для восьми смартфонов выход бета-версии оболочки задерживается на неопределённый срок, но в этом случае причин производитель не указывает. Речь идёт о моделях Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi CC9 Pro, а также Redmi K20/K20 Pro, Redmi Note 8/Note 8 Pro и Redmi K30 4G/5G.

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