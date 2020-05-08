Xiaomi отложила тестирование прошивки MIUI 12 для 11 смартфонов
Сегодня, 8 мая, компания Xiaomi приступила к публичному тестированию фирменной прошивки MIUI 12. Параллельно стало известно, что бета-версия программного обеспечения доступна только для 23 смартфонов, а не для 42, как сообщалось ранее. Китайский производитель официально заявил о решении отсрочить выпуск бета-версии MIUI 12 для одиннадцати устройств.
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По словам представителей компании, из-за проблем, обнаруженных в ходе закрытых испытаний, пришлось отложить выпуск прошивки для трёх девайсов. Не повезло Xiaomi Mi CC9e, Redmi Note 7 и Redmi Note 8. Ещё для восьми смартфонов выход бета-версии оболочки задерживается на неопределённый срок, но в этом случае причин производитель не указывает. Речь идёт о моделях Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi CC9 Pro, а также Redmi K20/K20 Pro, Redmi Note 8/Note 8 Pro и Redmi K30 4G/5G.
рекламаКак мы уже упоминали, изначально MIUI 12 была обещана для 42 смартфонов. В этот список входят модели 2018 года Redmi S2, Redmi 6, Redmi 6A и Redmi 6 Pro, а также Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 8 и Redmi 8A, которые были представлены в 2019 году. Они тоже не участвуют в тестировании прошивки. Однако, о будущем MIUI 12 Beta для этих восьми устройств компания и вовсе не говорит ничего.
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