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Только 23 смартфона Xiaomi допущены к тестированию MIUI 12

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В конце апреля состоялась официальная премьера оболочки MIUI 12. Тогда же стало известно, что программная надстройка станет доступна для 42 смартфонов компании Xiaomi. Со списком вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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Стабильная версия начнёт приходить уже в следующем месяце, а все из заявленных моделей должны получить обновление до конца этого года. Сегодня, 8 мая, компания запустила открытое тестирование MIUI 12. Как оказалось, бета-версия прошивки доступна лишь чуть более чем для половины из заявленных смартфонов.

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Протестировать MIUI 12 могут владельцы почти всех флагманских смартфонов Xiaomi, начиная с модели Mi 6, которая вышла в апреле 2017 года. Из флагманских решений отметим всё семейство Xiaomi Mi 8 (3 модели), Mi 10 (2 модели) и Mi 9 (2 модели), а также Mi MIX 2, Mi MIX 3 и Mi MIX 2s. Анонсированные в этом году Redmi K30 Pro 5G и Redmi K30 Pro 5G Zoom Edition в списке, как и Redmi K20 Pro Premium Edition из 2019 года. 

Владельцы более доступных смартфонов тоже получили возможность в первых рядах опробовать прошивку MIUI 12. В этот список попали модели Xiaomi Mi 8/Mi 8 SE/Mi 8 Lite, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi CC9/Mi CC9 Mito Custom Edition, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi 6X и Redmi Note 5. Итого, 23 смартфона из заявленных 42.

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Напомним, что 19 мая 2020 года компания должна анонсировать глобальную версию MIUI 12. По крайней мере, на это намекает головоломка, в которой производитель зашифровал дату анонса оболочки.

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